Kolarissa syttyi metsäpalo maanantaina iltapäivällä. Pelastuslaitos on jatkanut palon jälkisammutustöitä Kolarin Pasmajärvellä koko yön ajan, kerrottiin Lapin pelastuslaitokselta tänä aamuna ennen seitsemää. Päivystävän palomestarin mukaan palo voidaan luovuttaa jälkivartiointiin aivan "näillä näppäimillä".

Puoliltaöin maanantain ja tiistain välisenä yönä pelastuslaitos tiedotti, että palo oli saatu rajattua, ja jälkisammutustyöt pääsivät alkamaan. Palanut alue on noin 10 hehtaarin kokoinen.

Paloalue on vaikeakulkuisessa maastossa mäen päällä, joten sammutusta on tehty ilmasta käsin. Rajavartiolaitoksen kopteri on saapunut pelastuslaitoksen avuksi sammutustöihin. Sammutustöissä on siis ollut yhteensä kaksi helikopteria.

Lentosammutuksella oli ratkaiseva rooli palon leviämisen estämisessä, pelastuslaitokselta kerrotaan. Lisäksi apuna on ollut metsäkoneen päällä kulkeva vesisäiliö.

– Sammutuksessa oli aikamoinen työ. Vaikean maaston vuoksi se oli hyvin hyvin haastavaa, kommentoi päivystävä palomestari tiistaiaamuna.

Paloalueen päältä kulki sunnuntaina ukkosrintama. Samalla alueella oli myös sunnuntai-iltana maastopalo. Sammutustöihin osallistui yksiköitä Kolarista, Pellosta, Kittilästä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 19.6.2023 klo 21.36.

Uutista päivitetty tuoreilla tiedoilla kauttaaltaan 20.6.2023 klo 7.07.