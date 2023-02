Teollisuusliittoon kuuluva Raahen terästehtaan ammattiosasto 200 on erottanut koksaamon pääluottamusmiehen ja varaluottamusmiehen osaston jäsenyydestä. Tietoja siitä, mistä on kysymys, on hankala saada. Tapausta on käsitelty tehtaalla kuulopuheiden varassa.