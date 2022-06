Hampurilaisen perusainekset ovat selkeät ja niillä saa monen mielestä aikaan sen kaikkein herkullisimman ja aidoimman hampurilaiskokemuksen ilman turhia tuunailuja. Kuva: Nanna Rintala

Täydellinen hampurilainen on tuore ja kutsuvan herkullinen. Täydelliseksi sen tekee osiensa tasapaino. Mehevä pihvi, sämpylä, juusto, kasvislisukkeet ja kastikkeet muodostavat vastustamattoman kokonaisuuden. Kuten moni on huomannut, hampurilainen on parhaimmillaan yksinkertaisimmillaan.

Sämpylä on hampurilaisen kokoava kuori. Valmiita vaihtoehtoja löytyy kaupastakin moneen makuun. Sämpylä saa hampurilaisessa olla kauttaaltaan pehmeä, nyt ei haeta rapeaa kuorta, se vain vaikeuttaa syömistä. Briossisämpylä on suosittu, sen pehmeys tulee maidosta ja voista, mutta jos teet sämpylät kotona, vaihtoehtona on myös lisätä taikinaan hieman kasvissosetta tai perunamuusia, jolloin sämpylät säilyvät pehmoisina.