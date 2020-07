Helsinki

– Tämä ei ole vielä valmis näillä tiedoilla hyväksyttäväksi, Mykkänen sanoo STT:lle.

Oppositiopuolue kokoomus vaatii hallitusta kutsumaan kaikki eduskuntapuolueet neuvotteluihin Euroopan unionin massiivisesta elpymispaketista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan puolueiden keskinäiset neuvottelut tarvitaan, jotta eduskunnan lopullinen päätös elpymispaketista saadaan "suomalaisten edun mukaiseksi".

Puolueiden neuvotteluille sopiva ajankohta olisi Mykkäsen mukaan heti, kun hallitus pystyy vastaamaan esitettyihin huoliin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja puoluehallitus puivat tänään aamupäivällä parin tunnin ajan EU-maiden johtajien saavuttamaa sopua elpymispaketista ja unionin monivuotisesta budjetista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on viime päivinä voimakkaasti puolustanut sopua jättimäisestä 750 miljardin euron elpymispaketista. Tukipaketista jaettaisiin jäsenmaille 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia euroa lainoina.

Oppositiosta etenkin perussuomalaiset on arvostellut elpymispakettia sekä Marinin toimintaa tiistaina päättyneessä huippukokouksessa. Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kuvaillut sovun sisältöä lähtökohtaisesti pettymykseksi, vaikka Orpon mukaan on EU:n kannalta hyvä, että sopu saatiin aikaan.

Mykkänen pitää Macronin puheita varoittavina

Mykkäsen mukaan tämän päivän keskustelussa vahvistui käsitys, että kokoomus ei kannata harppausta "moraalikato-unioniin", joka perustuu jäsenmaiden välisiin tulonsiirtoihin.

Kokoomukselle tärkeää on ollut, että kukin jäsenmaa vastaa itse omista veloistaan.

– Tämä ei saa lipsahtaa askeleeksi naapureiden piikkiin vippaamiselle, josta Ranskan presidentin (Emmanuel Macronin) tulkinnat ovat varoittavia, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa pääministeri Marinin Suomelle neuvottelemat maatalous- ja aluetukirahat eivät auta, jos samaan aikaan "annetaan luottokortti naapurin käsiin".

Toinen kokoomuksen huolenaihe on edelleen se, pystytäänkö EU-rahojen käyttö sitomaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tämä oli myös Suomen hallituksen keskeisiä tavoitteita EU-neuvotteluissa.

Huippukokouksen loppumetreillä kirjaus oikeusvaltiomekanismista muuttui epämääräisemmäksi, mitä on pidetty myönnytyksenä Puolalle ja Unkarille. Näin on arvioinut muun muassa yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.

Kokoomus kaipaa vielä vastauksia huoliin, jotka koskevat etenkin tulonsiirtounionin uhkaa ja oikeusvaltiomekanismia.

– Tämä paketti ei ole vielä selvä. Sen takia me emme vielä ota kantaa. Toivomme, että näissä asioissa päästään selville vesille, ja sen jälkeen teemme omalta osaltamme punninnan, Mykkänen sanoo.

Kiirettä tärkeämpää asioiden selvittäminen

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) ilmoitti eilen, ettei hän kutsu eduskuntaa koolle kesän istuntotauon aikana.

Perussuomalaisten ryhmä oli vaatinut eduskuntaa koolle EU:n elpymispaketin vuoksi. Vehviläisen mukaan asia ei kuitenkaan vaadi juuri nyt kiireellisiä päätöksiä eduskunnalta.

Kokoomuksella ei ole aikatauluun tiukkaa kantaa, mutta Mykkäsen mukaan kiirettä tärkeämpää on "rehellinen asioiden selvittäminen".

– Tässä on vasta loppusyksystä lopullinen kansallinen päätöksenteko. Sikäli on parempi, että tässä nyt perin pohjin selvitetään asiat.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä Marin oli EU:n huippukokouksessa todennäköisesti rikkonut perustuslakia ja toiminut vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa.

Marin vaati eilen perussuomalaisten ryhmänjohtajaa Ville Taviota täsmentämään, missä kohdin hän on toiminut vastoin perustuslakia.

Tavio vastasi Twitterissä suoraviivaiseen tyyliin pääministerin tviittiin.

– Älä esitä tyhmää. Tiedät hyvin, että kyse on perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 16/2020) oikeudellisten reunaehtojen ohittamisesta, Tavio kirjoitti.

Kokoomuksen Mykkäsen mielestä kysymys pitää käydä tarkkaan läpi perustuslakivaliokunnan johdolla. Hänen mukaansa kokoomus ei halua politisoida perustuslain tulkintaa eikä siksi ota "maallikkokansanedustajien ryhmäkantaa" siihen, onko hallitus tulkinnut perustuslakia oikein vai väärin.

– Vakava kysymys tässä on, sitä ei kannata mitenkään vähätellä, Mykkänen sanoo.