Eduskuntavaalien ensimmäiset tiedot ennakkoäänten jakautumisesta on saatu.

Ykkössijalla on kokoomus 20,8 prosentin osuudella, kakkosena Sdp 20,7 prosentilla ja kolmossijalla perussuomalaiset 18,6 prosentilla. Neljänneksi eniten ennakkoääniä on tässä vaiheessa saanut keskusta 12,3 prosentilla.

Äänistä oli tässä tilanteessa laskettu noin 42 prosenttia.

Viidentenä ennakkoäänissä on vasemmistoliitto 8,0 prosentilla ja kuudentena vihreät 7,3 prosentilla. Kristillisillä on 4,4 prosenttia, RKP:llä 3,8 ja Liike Nytillä 2,0. Muilla puolueryhmittymillä on 1,9 prosenttia äänistä.

Äänestysaika päättyi kello 20.