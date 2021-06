Kuusamon äänet on laskettu, ja Kuusamosta on menossa kokoomukselta läpi seitsemän ehdokasta. Tämä on kaksi enemmän kuin kuin nykyisessä valtuustossa.

Kokoomuksen ääniharava on Martti Turunen, joka on kerännyt 89 ääntä. Seuraavilla paikoilla ovat Tuula Mustonen (82), Hannu Ervasti (76), Juho Määttä (58), Kaarina Tornderg (57), Tuomo Törmänen (57) ja Hannu Hiltula (55).