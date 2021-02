Oulu

Katsetta kohdistettiin kuntavaaleihin jo kaksi vuotta sitten, kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Sami Pikkuaho kertoo. Kuva: Pekka Kallasaari

Kokoomuksen katse on vaaleissa. Kun yhdet on käyty, alkaa kohta valmistautuminen seuraaviin.

Puolueen Oulun kunnallisjärjestö käynnisti eduskuntavaalivuonna 2019 osallistamisprojektin, jonka lopputuloksena syntyi viime syksynä hyväksytty kaupunkipoliittinen ohjelma.

– Olemme valmistelleet sen myös kuntavaaleja silmällä pitäen, Oulun Kokoomuksen puheenjohtaja Sami Pikkuaho kertoo.

Ohjelmassa linjataan yleisellä tasolla puolueen näkemyksiä tulevaisuuden Oulusta. Kokoomuksen tavoitteena on, että ohjelma on pohja, johon vaalien jälkeen sovitellaan muiden puolueiden näkemyksiä.

Se edellyttää suurimman puolueen asemaa, jonka kokoomus asetti tavoitteeksi niin ikään vuonna 2019.

Yhteinen sävel

Kokoomus haluaa olla Oulun veturipuolue, Pikkuaho muotoilee.

– Katsomme, että meidän ajamamme asiat ovat sellaisia, että voimme saada niille tukea myös muista puolueista.

Kaupunkipoliittisen ohjelman tavoitteet tuskin nousevat yhteistyön esteeksi: kukapa ei haluaisi turvata kaikille toimivaa arkea? Keinot ja yksittäiset ratkaisut ovat sitten toinen juttu, kuten päättyvän valtuustokauden loppu osoitti.

Pikkuahon mukaan kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset löysivät toisensa kaupungin taloutta koskevissa “muutamissa isoissa kysymyksissä”. Kolmikon niukan enemmistön turvin nuijittiin päätöksiksi ratkaisuja, joita Pikkuahon vihervasemmistopuolueiksi kutsumat vasemmistoliitto, SDP ja vihreät eivät kannattaneet.

Syntyi vaikutelma blokkiasetelmasta, josta kukaan ei tunnu pitävän – ei myöskään kokoomus, joka Pikkuahon mukaan toivoo yhteistä säveltä.

– Minä uskon täysin, että sävel löytyy, hän luottaa.

Kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa istuvan Pikkuahon mukaan varsinaisesta riitelystä ei tulisi menneenkään osalta puhua, vaikka erimielisyydet ovat olleet ilmeisiä.

– Mitään välirikkoja ei minkään puolueen kanssa tullut. Kaikkien kanssa on tällä hetkellä toimiva yhteistyö.

Kova kisa

Kaikki kolme talouskysymyksissä toisensa löytänyttä puoluetta ovat vaaliennakoinneissa tarjolla Oulun ykköspuolueeksi. Nykyvaltasuhteisiin nähden keskustan kannatus on roimasti alamaissa, perussuomalaisten selvästi koholla.

Kokoomuksen kannatus on virhemarginaalin sisällä edellisten vaalien tuloksesta, joka toi 13 valtuustopaikkaa ja toiseksi suurimman puolueen aseman.

Pikkuaho uskoo, että kisa kärkipaikasta voi olla tiukka.

Yksi ratkaisevista tekijöistä on ehdokasasettelu. Kokoomuksessa ehdokkaiden kartoitus käynnistyi vuosi sitten keväällä. Täyden sadan nimen listan kasaaminen on sujunut Pikkuahon mukaan ennakoitua nopeammin.

– On puhuttu, että olisi hankalaa löytää ehdokkaita, mutta meidän kokemuksemme on toisenlainen.

Viime viikolla julkistetulla tuoreimmalla ehdokaslistalla on 87 nimeä. Ehdokkaista neljä on RKP:stä, jonka kanssa kokoomus on teknisessä vaaliliitossa.

Ehdolla on vanhastaan tuttuja kokoomustekijöitä, mutta myös uusia nimiä, kuten Oulun entinen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki, sitoutumattomana valtuustoon pyrkivä emerituspiispa Samuel Salmi ja perussuomalaisista loikannut Juha Vuorio.

Pikkuaho iloitsee nuorten ehdokkaiden määrästä.

– Tähän mennessä asetetuista ehdokkaista kaksikymmentä on alle 30-vuotiaita. Heistä seitsemän on 2000-luvulla syntyneitä. Näkemys, että politiikka ei kiinnostaisi nuoria, ei ainakaan meillä pidä ollenkaan paikkaansa.

Pikkuaho arvelee, että asiakysymysten lisäksi ehdokkaita on vetänyt mielikuva kokoomuksesta hyvähenkisenä joukkueena.

– Saan siitä muista puolueista palautetta. Kokoomuksessa on erittäin hyvä, eteenpäin menevä positiivinen vire. Pystymme porukalla tekemään rakentavaa ja yhteistyökykyistä politiikkaa.

Politiikkaan on perinteisesti kuulunut terävä kieli. Parhaimmillaan asiat ja ideologiat voivat riidellä sivistyneesti. Pahimmillaan mennään henkilöön alatyylisesti ja moukkamaisesti, kuten Oulussa on päättyvällä valtuustokaudella nähty.

Sami Pikkuaho muistuttaa, että otsikot sopimattomasta käytöksestä valtuustossa eivät ole koskeneet kokoomuslaisten menettelyä.

– Meillä ei ole ollut sellaisia ongelmia. Halutaan kunnioittaa kaikki toinen toisiamme. Se ei ole meidän juttu ollenkaan profiloitua riidanhaastajina.

Kuka tuottaa?

Yritysten maksamat yhteisöverot ovat Oulussa matalalla tasolla verrattuna muihin suurimpiin kaupunkeihin. Jo samalle tasolle yltäminen ratkaisisi Oulun talousongelmia merkittävästi.

Oulun yritysvetovoimaa on viime aikoina arvosteltu voimakkaasti. Siihen kokoomus haluaa muutoksen.

– Yhteinen kakku kasvaa työnteosta ja yrittämisestä. Me haluamme tehdä Oulusta Suomen yrittäjäystävällisimmän kaupungin, Pikkuaho sanoo.

Jakaminen on kaunista ja tarpeellista, mutta jakamisen tekeminen on vielä kauniimpaa, hän maalailee.

Kun jaettavaa on, on varaa tuottaa palveluita. Kokoomukseen liitetyn mielikuvan mukaan puolue suosisi mielellään palveluiden tuottamisessa vain yrityksiä. Pikkuahon mukaan mielikuva on virheellinen.

– Meille tärkeää on, että palvelut tuotetaan tehokkaasti ja laadukkaasti, oli se sitten julkinen tai yksityinen taho tai joku järjestö, joka ne palvelut tuottaa.

Kohti kuntavaaleja -juttusarjassa Forum24 esittelee valmistautumista vaaleihin puolueiden kunnallisjärjestöjen näkökulmasta.