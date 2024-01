Susanna Kisner lähtee eurovaaliehdokkaaksi. Arkistokuva.

Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt eurovaaliehdokkaaksi oululaisen Susanna Kisnerin.

Kisner on Oulun kaupunginvaltuutettu sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu. Koulutukseltaan hän on terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja. Kisner on työskennellyt pitkään muun muassa lastensuojelutyössä.

Kisner loikkasi viime vuoden kesäkuussa keskustasta kokoomukseen. Syyksi puolueen vaihtamiseen hän kertoi tuolloin muun muassa sen, ettei ole saanut keskustasta tukea vaalityölleen.

Kokoomuksen tiedotteen mukaan Kisner lähtee eurovaaleihin kampanjalla, joka pohjautuu hyvinvoinnin, talouden ja turvallisuuden teemoihin.

– Kisnerin mielestä Euroopan unionissa on taisteltava voimakkaasti mm. lasten oikeuksien ja mielenterveyden puolesta, sekä lapsiperheköyhyyttä, ihmiskauppaa, hyväksikäyttöä ja rikollisuutta vastaan, tiedotteessa sanotaan.

Myös Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo kehuu ehdokasvalintaa tiedotteessa.

– Susannan kansainvälinen kokemus, kielitaito ja monipuolinen ymmärrys sosiaali- ja terveysasioista on vahva lisä Kokoomuksen joukkueeseen. On ollut myös mahtavaa nähdä, miten vauhdikkaasti Susannan kampanja on lähtenyt rakentumaan, Kaismo sanoo.

Kokoomus asettaa vaaleihin kahdenkymmenen ehdokkaan listan. Tällä hetkellä puolueen ehdokaslistalle on nimetty Ted Apter, Mika Kasonen, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pietikäinen, Aura Salla, Jocka Träskbäck ja Henna Virkkunen.

Eurovaalit pidetään kesäkuussa ja niissä valitaan viisitoista edustajaa viisivuotiskaudelle.