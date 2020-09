Ehdokkaat

Kokoomuksen puheenjohtajaksi kolmanneksi kaudeksi on ehdolla turkulainen kansanedustaja Petteri Orpo. Vastaehdokkaita ei ole. Orpo on 50-vuotias Satakunnan Köyliössä syntynyt opettajaperheen poika. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri.

Orpo on toiminut maa- ja metsätalousministerinä, sisäministerinä ja valtiovarainministerinä. Kansanedustajana hän on ollut Varsinais-Suomen vaalipiiristä vuodesta 2007.

Aiemmin Orpo on toiminut muun muassa kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtajana, kokoomuksen apulaispuoluesihteerinä ja yrityspalvelujohtajana Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa.

Perheeseen kuuluu vaimo Niina Kanniainen-Orpo, kaksi lasta sekä kaksi koiraa.

Kokoomuksen kolmeksi varapuheenjohtajaksi ovat ehdolla: Mäntyharjulta kotoisin oleva kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, kansanedustaja, Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, oululainen kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja espoolainen kansanedustaja Elina Lepomäki.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ovat ehdolla rovaniemeläinen kansanedustaja Heikki Autto ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.