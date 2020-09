Varapuheenjohtajat

Kansanedustaja Antti Häkkänen, 35, on kotoisin Mäntyharjulta. Häkkänen on toisen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän on ollut kokoomuksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Koulutukseltaan Häkkänen on oikeustieteen maisteri. Hän toimi oikeusministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa. Häkkäsen perheeseen kuuluu puoliso ja tytär.

Kansanedustaja Elina Lepomäki, 38, on kotoisin Espoosta. Hän nousi eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä vuonna 2014 kesällä varasijalta ja tuli valituksi 2015 ja 2019 eduskuntavaaleissa. Lepomäki on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa pienessä kasvuyrityksessä ja rahoitusalalla Nordeassa ja Lontoossa RBS -investointipankissa sekä ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana. Lepomäen perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta.

Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen, 43, on kotoisin Tampereelta. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä ja entinen Tampereen pormestari. Koulutukseltaan Ikonen on yhteiskuntatieteiden tohtori. Ikosen perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi lasta.