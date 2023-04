Helsinki

Kokoomuksen Petteri Orpo valittiin perjantaina hallitustunnustelijaksi. Kuva: MAURI RATILAINEN

Hallitustunnustelijaksi on valittu yksimielisesti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Orpo antoi eduskuntaryhmille kysymykset, joihin niiden on vastattava tiistaina kello 12:een mennessä.

Niissä kysytään muun muassa, yhtyvätkö puolueet valtiovarainministeriön (VM) virkamiespuheenvuoron esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja julkisen talouden sopeuttamistarpeesta. Lisäksi kysytään, sitoutuvatko puolueet ministeriön esittämään julkisen talouden tasapainottamisen mittaluokkaan tulevalla vaalikaudella. Yhtenä kysymyksenä on myös, millä keinoilla puolueet ovat valmiita tasapainottamaan julkista taloutta.

VM on arvioinut, että ensi vaalikaudella julkista taloutta tulisi sopeuttaa kuudella miljardilla eurolla sekä menoleikkausten että veronkorotusten kautta. Seuraavalla vaalikaudella sopeutustarvetta olisi vielä kolme miljardia euroa.

Kysymyksiä on kaikkiaan 24. Eduskuntaryhmien vastaukset julkistetaan määräajan päätyttyä.

Keskusta ilmaissut menevänsä oppositioon

Tunnusteluissa selvitetään, mitkä puolueet jatkavat hallitusneuvotteluihin.

Eduskuntaryhmät vastaavat kysymyksiin kirjallisesti. Vastausten ja ryhmien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen vetäjä kutsuu koolle kaikki eduskuntaryhmät kertoakseen, mitkä puolueet siirtyvät hallitusneuvotteluihin.

Jo etukäteen keskusta on ilmaissut hyvin vahvasti, että sen paikka tällä vaalikaudella on oppositiossa. Myös vihreät on ilmaissut, että kynnys lähteä hallitusyhteistyöhön on äärimmäisen korkea. Vasemmistoliiton Li Andersson on kertonut, että puolue ei ole käytettävissä kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan muodostettavaan hallitukseen.

Varsinaisissa hallitusneuvotteluissa sovitaan hallitusohjelman sisällöstä ja tehdään päätökset hallitukseen osallistumisesta. Neuvotteluiden aikana jokin puolue voi jättäytyä neuvotteluista pois ja jokin toinen ryhmä tulla uutena mukaan.