Pori

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii, että pääministeri Sanna Marin keskeyttäisi lomansa Uniperin tilanteen takia. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Penttinen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) on keskeytettävä lomansa energiayhtiö Uniperin takia, vaatii kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Hänen mielestään asia kuuluu omistajaohjausministerin lisäksi myös pääministerille, koska Saksassakin sitä ratkoo liittokanslerinvirasto.

– Tämä on niin iso, miljardien kysymys suomalaisille, että ei tässä nyt pääministeri voi pysyä piilossa, Mykkänen sanoi tiistaina Porissa Suomi Areenan yhteydessä STT:lle.

Pääministerin esikunnan mukaan Marin on ollut yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin jo viikonloppuna. Esikunta kertoi asiasta STT:lle tiistai-iltana tekstiviestillä.

Marinin esikunnan mukaan omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) hoitaa asiaa aktiivisesti ja keskustelee Saksan kollegoiden kanssa. Lisäksi keskusteluita on esikunnan mukaan käyty laajasti virkatasolla.

Energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper on joutunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasun vientiä. Uniper on suurin kaasun maahantuoja Saksassa, ja Saksan valtio on sanonut, ettei yhtiön voi antaa kaatua.

– Hallituksen täytyy olla kovana Saksaan päin. Vaikka tässä jaetaan räjähtänyttä konkurssipesää, se pitää jakaa mahdollisimman reilusti niin, että Saksan hallitus myös omalta osaltaan maksaa vastuunsa siitä, Mykkänen vaati.

– He ovat pakottaneet ajamaan ydinvoiman alas ja itse nostaneet esimerkiksi uusilla kaasuputkillaan Saksan kaasuriippuvuuden ennätysmäiseksi. Suomessa on toimittu toisin, ja he ovat toimineet näin, ja heillä on silloin osavastuu siitä, että Uniper on nyt selvitystilassa.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen matkustaa Saksaan torstaina. Kuva: STEPHANIE LECOCQ

Mykkänen arvioi Suomella olevan pelimerkkejä taskussaan, koska myös Fortumin allekirjoitus tarvitaan järjestelyyn, jolla Uniper jaettaisiin ja siirrettäisiin uudenlaiseen omistuspohjaan Saksan valtion kanssa.

Tulokset lähiviikkoina ratkaisevat

Mykkänen luonnehtii omistajaohjausministeri Tuppuraisella olevan miljardien eurojen edunvalvontatehtävä hoidettavanaan lähiviikkoina.

– Hän on sanonut, että hän on ollut liittokanslerinvirastoon yhteydessä useitakin kertoja. Tulokset nyt ratkaisevat lähiviikkoina sen, kuinka epäreiluun ratkaisuun tässä joudutaan.

Mykkänen uskoo, että tänä keväänä on omistajaohjauksessa yritetty varautua siihen, että Uniper kaatuu käsiin. Hän sanoo tietävänsä, että myös Fortumin johto on varautumiseen pyrkinyt.

– Jälkiviisautena voi aina miettiä, että olisiko silloin pitänyt arvioida tarkemmin, mitä kaikkea Uniperin mukana tulee säkissä. Toki on niin, että kukaan Euroopassa ei ole pitänyt todennäköisenä, että Venäjä nyt katkaisee kaasun, kun se ei sitä ole koskaan edes kylmän sodan aikana Neuvostoliittona tehnyt.

Ministeri Tuppurainen lähtee torstaina Saksaan neuvottelemaan Uniperin pelastuspaketista.

Mykkänen arvioi Suomi Areenan keskustelussa, että Suomi pystyy vähentämään 5–10 vuoden sisällä venäläisen raaka-aineen osuuden energiajärjestelmässä jo niin pieneksi, että "tulemme vielä näkemään ajan, jolloin lämmitys, sähkö ja liikkuminen on halvempaa kuin mihin ollaan tällä vuosisadalla totuttu".