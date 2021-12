Aluevaalien ehdokaslistat on jätetty ja seuraavaksi ehdokkaat saavat ehdokasnumeronsa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kokoomuksella on eniten alle 30-vuotiaita ehdokkaita Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vaaleissa. Kaikista ehdokkaista alle 30-vuotiaita on 44 ja heistä kokoomuksen listalla on 11 ehdokasta.

Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo on tyytyväinen nuorten osuuteen.