Punaiset yksityiskohdat elävöittävät Satamarannan Mainingin vaaleita betonielementtijulkisivuja. Talossa on 39 huoneistoa. Kuva: SRV Rakennus Oy

Asunto Oy Satamarannan Maininki. SRV Rakennus Oy. Suunnittelu Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy. Asunto C13, 3h+kt+s, 76,5 neliötä. Mh. 122 421 euroa (vh. 291 990 euroa).

Kraanan kortteli Möljänsillan välittömässä läheisyydessä tunnetaan eritoten 16-kerroksisesta As Oy Satamarannan Mastosta. Maamerkkitornin kaverina korttelissa on viisi muutakin taloa, joista kaksi pohjoiskulmassa sijaitsevaa ovat TA-Yhtiöiden syksyllä 2020 valmistuneita vuokrataloja. Muut kolme ovat SRV:n rakennuttamia yhtiöitä, joista ensimmäinen eli Ruori on valmis ja toisen, Jahdin, on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022. Se esiteltiin tällä palstalla reilu vuosi sitten.