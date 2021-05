Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaa on nyt kokonaisuudessaan koronaepidemian perustasolla. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi tiistaina myös Oulun palanneen perustasolle.

Kuluneen viikon aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu uusia koronatartuntoja noin kuuden tartunnan päivätahtia. Viimeisen 14 vuorokauden aikana uusia tartuntoja on todettu yhteensä 85 ja ilmaantuvuusluku on 19,9 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden.

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan Pohjois-Pohjanmaalla seurataan nyt tarkasti Keski-Pohjanmaan tilannetta. Erityisesti maakunnan eteläosiin on tullut tartuntoja Keski-Pohjanmaan viimeaikaisista tartuntaketjuista.

– Tartunnat on saatu jäljitettyä hyvin ja tilanne on hallinnassa, mutta osassa kuntia voi olla tämän vuoksi tarpeen tehdä koordinaatioryhmän suosituksia tiukempia päätöksiä, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi tiedotteessa.

Keski-Pohjanmaan tilanteeseen vetosi myös niin ikään tiistaina kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta.

– Nopeat muutokset huonompaan suuntaan ovat mahdollisia. Esimerkkinä tästä Keski-Pohjanmaa, joka siirtyi vauhdilla maan parhaasta tautitilanteesta huonoon. Virusta on edelleen liikkeellä. Siksi meidän tulee yhä noudattaa annettuja ohjeita, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa.

Savolaisen mukaan rajoituksia tulee purkaa maltillisesti ja asteittain, koska rokotuksista ei ole vielä riittävää suojaa. Samaa viestiä painotti myös alueellinen koronakoordinaatioryhmä.

– Rokote ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät kasvomaskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kokoontumisrajoitus nousemassa 50 henkilöön

Pohjois-Pohjanmaan osalta valmistellaan tällä hetkellä päätöstä, jonka mukaan yleisötilaisuuksien osallistujarajoitus nousisi 50 henkilöön. Koronakoordinaatioryhmän mukaan aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, joka tulisi voimaan jo tällä viikolla ja se olisi voimassa 13. kesäkuuta saakka. Päätöksen tullessa voimaan voitaisiin järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia, jos tapahtumassa voidaan noudattaa erillisiä turvaohjeita. Lisäksi kokoontumisrajoituksiin liittyvästä ehdottomasta lohkovaatimuksesta on tarkoitus luopua.

Koordinaatioryhmä suosittelee, että Pohjois-Pohjanmaalla järjestettäisiin yksityistilaisuuksia mahdollisimman pienimuotoisesti. Lähestyvien valmistujaisten ja muiden kevään juhlien osalta tulisi miettiä, voisiko vieraita kutsua porrastetusti, jolloin vältyttäisiin suurilta väkimääriltä.