Runsas salaatti voi joskus riittää pääruoaksi lämpimänä kesäiltana. Kuva: Nina Karlsson

Keskikesä on nyt täällä, ja yksi lomailtaan sopiva alkuruoka on salaatti. Siihen on helppo upottaa kotimaisia maukkaita kasviksia.

Tai mikä nautinto ovatkaan grillikasvikset, joiden maku pehmenee oliiviöljyssä.