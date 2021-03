Poliisilaitokset ottavat keväällä 2021 käyttöönsä haalarikamerat, joiden kuvaamaa materiaalia voidaan käyttää esimerkiksi rikos- ja liikenneasioiden todisteina. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Poliisi ottaa keväällä 2021 valtakunnallisesti käyttöön haalarikamerat. Haalarikameroita on aiemmin pilotoitu Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilla hyvillä kokemuksilla ja siksi toiminta laajennetaan koskemaan kaikkia Suomen poliisilaitoksia.

Poliisihallitus korostaa, että haalarikameroiden käyttämisessä keskeistä on toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Laitteita käytetään näkyvästi ja kuvaamisesta on tarkoitus ilmoittaa kuvattavalle henkilölle mahdollisuuksien mukaan.

– Laitteiden käytön kannalta on keskeistä myös se, että niitä voidaan käyttää kaikenlaisilla poliisitehtävillä, joissa kuvaaminen on tarpeellista. Laitteiden käytöllä on tarkoitus hankkia samoja tietoja, joita poliisi hankkii omin aistihavainnoin, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta kertoo.

Poliisihallitus on julkaissut poliisitehtävien kuvaamista haalarikameralla tai muulla laitteella koskevan ohjeen käytön aloittamista varten. Poliisilaitokset ottavat haalarikamerat käyttöön keväällä, kun poliisit ovat saaneet koulutuksen toimintaan.

Kaikkea kameran taltioimaa tietoa ei tallenneta poliisin henkilörekistereihin, vaan ainoastaan poliisitehtävien kannalta asianmukaiset ja tarpeelliset tiedot. Kameroiden tavoitteena on parantaa päivittäisen poliisitoiminnan tiedonhankintaa.

– Haalarikameroilla hankittua tietoa voidaan käyttää esimerkiksi rikosasioiden tai liikenneasioiden näyttönä ja todisteina. Haalarikameroiden käyttöönotolla parannetaan myös sekä poliisin että poliisin kohdehenkilön oikeusturvaa, Heikinheimo kommentoi Poliisihallituksen tiedotteessa.

Poliisijohtaja Heikinheimon mukaan on mahdollista, että uudet toimintatavat nostavat esille myös lainsäädännön kehittämistarpeita.

– Poliisitoiminnan kuvaaminen teknisellä laitteella ja hankitun tiedon laajamittainen hyödyntäminen ovat tärkeitä kysymyksiä tietosuojan kannalta. Esimerkiksi kasvojentunnistusteknologian käytön mahdollisuudet olisi hyvä selvittää, kun tekniset havaintojenkeruumahdollisuudet yleistyvät poliisitoiminnassa.