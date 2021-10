Lokakuinen sumu on laskeutunut Ouluun. Kuva: Taina Virolainen

Vetinen sumu on vallannut Oulun seudun. Päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta kommentoi, että sumu on kirjaimellisesti pilvi, joka on maan päällä.

Ilmankosteus näyttää sataa prosenttia Oulun Vihreäsaaren, Oulunsalon Pellonpään ja Oulun lentoaseman mittauspisteillä.