Suomessa on todettu viikonlopun ja maanantain aikana 22 520 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Osa kotitesteissä löytyvistä tartunnoista jää puuttumaan virallisista luvuista.

Koko maassa sairaalahoidossa on maanantaina 682 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 52. Määrä on 17 enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on kymmenen potilasta vähemmän.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana yhdeksän koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on yksi enemmän kuin perjantaina.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 718 uutta koronatapausta kolmen päivän aikana. Niistä Oulussa on 463.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden ohjeen mukaan terveydenhuoltoon tulee hakeutua koronatestiin vain poikkeustapauksissa. Oman kunnan käytännön voi tarkastaa oman kunnan terveydenhuollosta.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien uudet koronatartunnat: