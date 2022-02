Suomessa on perjantain tilastojen mukaan hoidettavana 715 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut parilla potilaalla keskiviikosta ja 59:llä edellisviikon lukemasta.

Tehohoidossa on koko maassa 32 koronapotilasta, määrä on yksi vähemmän kuin pari päivää sitten. Myös viikko sitten tehohoitopotilaiden määrä oli samalla tasolla.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin perjantaina 29.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana kymmenen koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on neljä vähemmän kuin keskiviikkona.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 88, mikä on 15 vähemmän kuin kaksi päivää sitten. Koronapotilaista kolme on tehohoidossa, määrä on pysynyt samana keskiviikosta. Potilaista 38 on perusterveydenhuollossa ja 32 erikoissairaanhoidossa.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

