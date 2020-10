Käsidesit ja hygieniaohjeet ovat arkipäivää, kun koronaepidemia jatkaa etenemistään. Kuva: Risto Pikkupeura

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartan mukaan Suomessa on kirjattu viimeisen vuorokauden aikana 203 uutta koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on kirjattu yhdeksän. Koronatapauksia on maakunnassa nyt yhteensä 414.

Tuoreista tartunnoista kahdeksan kirjattiin Ouluun. Kaupungin tautitapausten määrä on nyt 306. Yksi uusi tartunta kirjattiin Iihin, jossa vahvistettuja tautitapauksia on nyt 12.

Lapissa koronatapausten määrät ovat kasvaneet perjantaihin verrattuna. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronatapauksia on kirjattu nyt 196, mikä on 12 enemmän kuin perjantaina. Lapin sairaanhoitopiirissä tautitapauksia on 178 eli määrä kasvoi 11:llä perjantaihin verrattuna.

Kainuussa rekisteröityjen koronatapausten määrä on pysynyt ennallaan 106:ssa.

Karanteenissa satoja

Oulun kaupunki kertoi perjantaina iltapäivällä, että Oulussa ja sen lähialueilla on ollut tällä viikolla kahdeksan joukkoaltistusta. Niiden seurauksena yhteensä yli 250 henkilöä on karanteenissa.

Nyt Oulun seudun karanteenissa olevien määrä on noin 300, sillä Oulunkaaren kuntayhtymä tiedotti perjantai-iltana joukkoaltistuksesta Iissä. Siellä 46 ihmistä on määrätty karanteeniin.

Pohjois-Pohjanmaalla joukkoaltistuksia on ollut lisäksi muun muassa Pikku-Syötteen lomakeskuksessa, Haukiputaan lukiossa, Pitkäkankaan yläkoululla ja Jäälin koululla.

Tartuntojen määrät pienentyneet koko maassa

Koko maassa on edellisen kahden viikon aikana vahvistettu 2540 koronatartuntaa, kertoo THL. Se on reilut 400 tapausta vähemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon jaksolla.

Pohjois-Pohjanmaalla tautitapausten määrä on kasvanut rajusti kahden viikon vertailujaksoilla. Edellisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on kirjattu 144, kun sitä edeltäneen 14 vuorokauden aikana niitä oli 51.

Lapin sairaanhoitopiirissä tartuntamäärät ovat niin ikään kasvaneet. Siellä tartuntoja on kirjattu edellisen kahden viikon aikana 41 ja sitä edeltäneen kahden viikon aikana 34.

Länsi-Pohjan alueella tartuntojen suunta on ollut kahden viikon tarkastelujaksoilla toinen. Edellisen kahden viikon aikana tartuntoja oli 11 ja sitä ennen 16.