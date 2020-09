Näytteenottoajan voi varata arkipäivisin Oulun kaupungin ajanvarausjärjestelmän kautta. Kuva: Timo Marttila

Oritkarin drive in -koronatestauspiste on avoinna nyt myös viikonloppuisin kello 8–14. Näytteeseen voi tulla ajanvarauksella, jos oireet ovat lieviä eikä sairaanhoidollista tarvetta ole. Drive in -pistettä voivat käyttää kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat.

Oritkarin pisteellä testataan nyt myös kaikki yli kaksivuotiaat lapset. Sairaanhoitoa tai hoidon tarpeen arviointia tarvitsevat potilaat ohjataan testiin koronaneuvonnan kautta.

Näytteenottoajan voi varata arkipäivisin Oulun kaupungin ajanvarausjärjestelmän kautta. Viikonlopun ajanvaraus avataan perjantaisin kello 16. Ajan voi varata Nordlabin järjestelmän kautta.

Näytteenottopaikalle ajetaan Oritkarintien kautta. Jonottaminen tapahtuu aina autossa. Jos käytettävissä ei ole autoa tai vapaita aikoja ei ole saatavilla, yli 16-vuotiaiden näytteitä otetaan ilman ajanvarausta Oulun seudun yhteispäivystyksessä iltaisin ja viikonloppuisin kello 18 saakka.

Lasten drive in -testauspiste OYS:n lastenpoliklinikalla lakkaa ja kaikki yli kaksivuotiaat lapset testataan Oritkarissa tai virka-aikana Oulun kaupungin testauspisteissä. Jos ajan varaaminen ei onnistu, soitetaan Lasten päivystyksen neuvontanumeroon 08 315 5260.

Alle kaksivuotiaiden lasten näytteitä otetaan arkisin virka-aikana Oulun kaupungin vastaanotoilla ja viikonloppuisin sekä iltaisin OYS:n lastenpäivystyksessä. Alle kaksivuotiaiden näytteenotosta saa ohjeet soittamalla Lasten päivystykseen.