Finnair julkistaa maanantaina suunnitelmia lentoliikenteen jatkosta maakuntiin. Kuva: Mauri Ratilainen

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila on äärimmäisen huolissaan Finnairin lentotauosta maakuntalentokentälle.

Kainuun Sanomat uutisoi ensimmäisenä lauantaina, että Finnair voi lopettaa reittiliikenteen Kajaaniin kokonaan.

Finnair ei tällä hetkellä lennä muun muassa Kokkolaan, Kemiin, Kajaaniin, Joensuuhun ja Jyväskylään koronaviruksen takia. Finnair vahvisti sunnuntaina, ettei näille kentille lennetä kesän aikana. Talvikauden lentojen kohtaloa arvioidaan elokuussa.

– Tämä on meidän elinkeinoelämällemme todella kova paikka. Meillä on vientiteollisuutta, joka asioi maailmalla, sanoo Mattila.

Hän pitää lentojen säilyttämistä Kokkolan–Pietarsaaren lentokentällä elintärkeänä asiana koronavirustilanteessa.

– Jotta elinkeinoelämä toipuu, eikä vaikeuteta tilannetta yhtään enempää.

Kokkolan kaupungille lentoaseman pitäminen toiminnassa on jatkuvan edunvalvonnan kohteena, ja siitä aiotaan taistella tiukasti. Finnairin lentojen loppuminen olisi kova isku koko lentoaseman toiminnalle.

Vuokatissa alkuvuosi loistava, kunnes iski korona

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoo, että kaupunki pitää palaverin Finnairin kanssa maanantaina jatkosta.

– Lentojen lopettaminen olisi hankala juttu. Jos tulee tauko, on mietittävä, miten reagoidaan, sanoo Tolonen.

Lentoasema on tärkeä vetovoimatekijä maakunnalle, jossa on kotimaanliikenteen lisäksi myös kansainvälistä turismia. Kainuu on tunnettu urheilu- ja luontokohteistaan.

– Vuokatissa oli kaikkien aikojen kovimmat matkailuluvut ennen koronaa.

Kulmuni jyrähti lennoista

Torniolainen keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni vaati Twitterissä tuoreeltaan Finnairia ruotuun.

– Kotimaan yhteyksiä on syytä palauttaa mahdollisimman pian, kun koronasta toivutaan. Kaikkinainen spekulaatio maan sisäisten reittien kokonaan lakkaamisesta kannattaa lopettaa ennen edes sen alkamista, Kulmuni kirjoitti.

Yksi Finnairin lentojen peruuttamisesta kärsinyt lentoasema on Kemi–Tornio.

Myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen oli huolissaan.

– Jos Finnair toteuttaa nämä aikomukset, se on hirveä isku maakuntien elinvoimalle ja yrittäjyydelle – ja outo kiitos siitä, että veronmaksajia tarvitaan yrityksen pelastamiseen.

Rkp:n pietarsaarelainen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi, että lentoliikenteessä on kyse yritysten kilpailukyvystä.

– Me tarvitsemme vientiteollisuutta ja työpaikkoja enemmän kuin koskaan, hän kirjoitti Twitterissä.

Finnairin muut lennot palautuvat vähitellen

Sunnuntaina Finnair kertoi heinäkuussa lisäävänsä lennot muun muassa Turkuun ja Vaasaan. Elokuussa alkavat lennot Ivaloon ja Kittilään, syyskuussa Kuusamoon ja Tampereelle.

Kesän lentotauolla olevien maakuntakenttien lentojen kohtaloa Finnairin myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen perustelee kysynnällä.

– Toivoimme, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa nämä kaupungit ymmärtävät päätöksen perusteet. Ymmärrämme hyvin lentoyhteyksien merkityksen alueiden elinkeinoelämälle, mutta näiden reittien täyttöasteet ovat jo ennestään olleet alhaisia, ja kysyntä on nyt koronatilanteen johdosta normaaliakin pienempää.

Finavia vakuutti, ettei sulkemissuunnitelmia ole

WPS Finlandin kehitysjohtaja Jorma Mäntynen kertoi tiistaina 12.5. Lännen Median uutisessa, että häntä huolestuttaa koronakriisin käyttäminen keppihevosena maakuntien lentokenttien sulkemiseen. Finavia kertoi pari viikkoa sitten Enontekiön lentoaseman sulkemisuhasta.

Mäntynen toimi yli 20 vuotta Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan professorina.

Moni maakunnan kenttä sijaitsee alueella, jossa elinkeinoelämä tuottaa miljardien vientitulot. Näin on esimerkiksi lähes kaikkien läntisen ja pohjoisen Suomen kenttien osalta.

– Pelkästään niiden osalta puhutaan yli 10 miljardin euron vientituloista. Eikö sillä ole mitään merkitystä Suomelle? Vientiyritykset tarvitsevat toimiakseen lentoyhteyksiä, sanoi Mäntynen.

Hänen mukaansa alueelliset lentoasemat pyörisivät taskurahoilla verrattuna Finnairin tukiin.

Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki kommentoi tuolloin Lännen Medialle, ettei yhtiö tee lentokenttien sulkemispäätöksiä koronaviruksen varjolla. Päätökset perustuvat lentojen kysyntään ja lentoyhtiöiden tarjontaan.

– Meillä ei ole mitään lakkautuslistaa, emmekä tässä tilanteessa tee hätiköityjä päätöksiä, sanoi Mäki.