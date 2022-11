Oulun kaupunginjohtajahaun ensimmäisellä kierroksella yksi hakemuksen lähettäneistä vetäytyi kisasta jo ennen hakuajan päättymistä.

Oulun kaupunki ei julkistanut tämän hakijan nimeä, mutta Kalevan tietopyynnöllä saamasta hakemuksesta ilmenee, että hän oli yritysjohtaja Tero Vauraste. Vauraste jätti hakemuksensa Oulun kaupunginjohtajaksi 2. lokakuuta ja perui sen 5. lokakuuta, noin neljä tuntia ennen hakuajan päättymistä. Hän kommentoi hakemuksen perumista Kalevalle tekstiviestitse torstaina.

– Oulu on hieno ja arktinen kaupunki ja sillä on paljon kehityspotentiaalia, josta on alueelle ja koko Suomelle kasvavaa taloudellista merkitystä. Peruutin hakemuksen jo ennen hakuajan päättymistä tekemäni kokonaisharkinnan perusteella, koska eräät päätöksentekooni vaikuttaneet olosuhteet ja seikat muuttuivat hakuajan kestäessä niin, etten halunnut kuitenkaan lainkaan asettua ehdolle tehtävään, Vauraste viestitti.

Vauraste ei halunnut tarkemmin avata sitä, mihin hänen mainitsemansa olosuhteet ja seikat liittyivät.

Vankka kokemus johtotehtävistä

Kokemuksensa ja koulutuksensa puolesta Vauraste olisi saattanut olla varteenotettava nimi kaupunginjohtajaksi.

Hän toimi lähes kymmenen vuotta (2009–2019) valtion jäänmurtajayhtiö Arctian toimitusjohtajana. Nykyään Vauraste toimii satelliittiyhtiö Iceye Oy:n Pohjoismaisen liiketoiminnan kehittämisen johdossa.

Vauraste on ollut myös muun muassa kuljetuspalveluyhtiö Nurminen Logisticsin toimitusjohtaja, Finnairin maapalveluista vastaavana johtaja sekä Autovuokraamo Hertzin Suomen toimitusjohtaja. Hänellä on myös oma konsulttiyhtiö Mariadi Oy.

Vauraste toimi pitkään Arctisen talousneuvoston puheenjohtajana. Hänellä on Leicesterin yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto riskien- ja kriisinhallinnasta sekä meriupseerin koulutus.

Sittemmin perutussa kaupunginjohtajahakemuksessaan Vauraste kertoi vahvuuksikseen johtamiskokemuksen niin virkamiehenä kuin yritysjohtajana. Hän vetosi myös laajaan talousosaamiseen, useisiin arktisiin luottamustehtäviin ja laajoihin kansainvälisiin verkostoihin. Johtamisotettaan hän kuvaili valmentavaksi ja kuuntelevaksi.

Vaurasteen hakemuksesta uutisoi ensin Iltalehti.

Kolme haastatellaan

Oulun kaupunginhallitus päätti tiistaina kutsua haastatteluun kolme kaupunginjohtajaehdokasta

Haastatteluun kutsuttiin nykyinen Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, valtioneuvoston kanslian ylijohtaja Seppo Määttä ja Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi.

Haastelijoina toimivat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajat sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja.