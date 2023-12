Koivujen ruska jäi syksyllä kesken eivätkä puut ehtineet siirtää kaikkea lehtivihreän hajoamisessa vapautuvia yhdisteitä talteen keväällä käytettäväksi. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Jouluun on enää muutama yö, mutta koivuissa on vielä monin paikoin lehtiä. Mistä on kysymys, eivätkö puut ole tajunneet talven tulevan?

Tavallaan eivät. Professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskukselta kertoo ilmiön juontavan juurensa lokakuulle.