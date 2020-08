Koiteli on iso alue, jota leimaavat neljä saarta ja niiden halki virtaava Koitelinkoski. Alueelle on rakennettu siltoja, kävelyreittejä, nuotiopaikkoja ja kahvilarakennus, mikä on tehnyt siitä suositun oululaisten retkikohteen.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen