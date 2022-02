Ii

Tiina Hakalaa eivät ole suuretkaan terveysmurheet pysäyttäneet. Viime viikonloppuna neljän koiran sprinttikisan voitto tuli Jämin talvikisoista. Kuva: Jenna Jönkkäri

Kun iiläinen valjakkourheilija Tiina Hakala tajusi voittaneensa toissa viikonloppuna SM-kisoissa Rautavaaralla, ei hän ollut uskoa silmiään. Ensimmäinen sija vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun hän oli käynyt lähellä kuolemaa, on suoritus, jonka todeksi uskominen on hänelle vieläkin vaikeaa.

– On se älytöntä. Hullua, että onnistuminen tuli, vaikka tausta on tämä ja kuski ei ole ihan täysillä käyvä vieläkään.

Korvien väli tärkeintä

Tiina Hakalan kotiin tuli ensimmäinen husky vuonna 1988, mutta varsinainen kipinä valjakkoajoon syttyi vajaa kymmenkunta vuotta myöhemmin, jolloin hän vietti talven Yhdysvalloissa erään etappikuskin handlerina.

– Siitä homma alkoi pikkuhiljaa lisääntyvässä määrin kiinnostaa.

Nykyisin Hakalalla on kahdeksan sprinttiin jalostettua risteytyskoiraa kilpatreenissä, pari kotikoiraa ja viisi pentua, joista on tarkoitus treenata myös valjakkokoiria.

– Kaikista koirista ei ole siihen. Tärkeintä on korvien väli. Siitä se lähtee, että koiralla on halu ja innostus juoksemiseen. Hyvää rekikoiraa on vaikea tehdä, jos ei ole sisäsyntyistä halua tehdä töitä.

Valjakkourheilussa Hakalaa viehättää erityisesti yhteistyö eläinten kanssa ja vauhti.

– Ja olen minä kilpailuhenki­nenkin.

Hakala kuitenkin painottaa, että valjakkourheilussa kaikki tehdään koirien ehdoilla.

– Koirien treeneistä tehdään nousujohteiset ja monipuoliset. Ravitsemus, nesteytys ja lihashuolto ovat samalla tavalla tärkeitä kuin ihmisurheilijoilla.

– Koirat ovat elämäni tärkein asia. Siksi onkin tosi ironista, että melkein kuolin niiden takia.

Kuukausi sairaalassa

Tiina Hakala muistaa tarkalleen, milloin oireet alkoivat. Oli marraskuinen torstai-ilta, kun hän pohti, onko tulossa sairaaksi.

Hakala kävi treenaamassa koirien kanssa ja mietti, pitäisikö ilmoittaa, ettei pääse seuraavana päivänä töihin.

Lämpö alkoi nousta, ja aamulla hänet kiidätettiin terveyskeskuksen kautta teho-osastolle.

Selvisi, että hän oli sairastunut Capnocytophaga canimorsus -bakteerista, joka on normaali koiran suussa elävä bakteeri.

– Onneksi hyvin harva ihminen reagoi siihen. Kuulun näköjään epäonniseen joukkoon. Bakteeri aiheutti minulle sepsiksen, septisen sokin ja DIC-oireyhtymän.

Hakala oli vaarassa menettää varpaansa ja nenänsä. Lisäksi häntä uhkasi sisäelinvauriot.

Tehokkaan hoidon ansiosta toipuminen kuitenkin alkoi, ja kuukauden sairaalajakson jälkeen Hakala pääsi kotiin.

– Nenä on täysin parantunut. Varpaiden amputoinnilta onneksi vältyttiin, mutta nekroosien paraneminen ottaa aikaa. Jalkaterissä on hermovaurioita. Aika näyttää miten ne paranevat. Yleiskunto luonnollisesti romahti sairastumisen myötä.

Nykyisin fysioterapeutin opintoja tekevä Hakala on kuitenkin motivoitunut kuntouttamaan itseään.

Päättäväisyydestä kertoo sekin, että päivälleen kolme kuukautta sen jälkeen, kun Hakala joutui teholle, hän osallistui valjakkoajon SM-kilpailuihin Rautavaaralla – ja voitti. Hakala voitti myös viime viikonloppuna Jämin talvikisoissa neljän koiran sprinttiluokassa.

Helmikuun 24. päivä Norjassa käydään lajin MM-kilpailut. Sinne Hakala lähtee jahtaamaan hyvää sijoitusta.

– Minulle tärkeintä on, että pystyn tekemään henkilökohtaisen elämäni rakkainta ja tärkeintä asiaa. Teen parhaani, mihin näillä eväillä ­pystyn.