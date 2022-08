Patron on maailman kuuluisin ja rakastetuin koira. Pikku jackrusselinterrierillä on instagramissa yli kolmannesmiljoona seuraajaa, ja lapset piirtävät siitä päivittäin kymmenittäin kuvia, useimmiten työvaatteissa. Työpuku on pommiliivi: se on osoittanut Ukrainassa sodan alusta lähtien jo sata maahan hautautunutta räjähdettä.

Patron ei ole tehokas vain Tshernivin pelloilla, vaan eritoten henkisessä sodankäynnissä. Se kertoo kotimaassaan sekä livenä että videoina lapsille, miten räjähteitä varotaan. Maailmalla se on mediasodassa Zelenskyin veroinen vaikuttaja. Se on maansa hätätilaministeriön maskotti, Cannesin elokuvajuhlilla palkittu ja Rohkeuden mitalin kantaja.