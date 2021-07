Kardiologian apulaisylilääkäri Matti Niemelän mukaan potilaan menettäminen on hoitohenkilökunnalle raskas kokemus. – Mielessä käy, että tässä on jonkun perheenjäsen. Siihen ei totu koskaan, eikä pidäkään tottua. Kuva: Jarmo Kontiainen

Sydän pysähtyy. Hetkessä kaikki on ohi. Potilaan menehtyessä hoitohenkilökunnan maailma hiljenee ja ajatukset palaavat elämän perusasioiden äärelle. Elämään, kuolemaan, ajan rajallisuuteen.

Potilaan menettäminen on hoitohenkilökunnalle raskas kokemus, eikä siihen totu. Omaisille vietävä tieto läheisen poismenosta on painava taakka kantaa, mutta jonkun se on tehtävä. Sanoja on vaikeaa löytää.