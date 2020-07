Warjakan taidepolun ensimmäiselle opastetulle kierrokselle osallistui paljon lapsia. Nämä taideteokset pyörivät taiteilija Mirjami Mäkelän mukaan hienosti. – Aina kun kuljette ohitse, läpsäyttäkää. Niin levitätte hyvää mieltä kaikkialle metsään. Kuva: Teija Soini

– Kaksi vuotta sitten muutin Varjakkaan. Olen kulkenut tätä polkua pitkin ja miettinyt, miten tänne saisi lisää taidetta. Kuinkas ollakaan, nyt unelmat toteutuvat! Mirjami Mäkelä iloitsee.

ITE-taiteilija Mirjami Mäkelä opastaa joukon lapsia ja aikuisia pikku sateessa Warjakan taidepolulle, joka on hänen ideoimansa. Mirjami Mäkelä on Oulun ensimmäinen kaupunginosataiteilija, ja tämä on taidepolun ensimmäinen avoin opastettu kierros.