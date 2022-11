Sähköyhtiö 365 Hankinnasta on muodostunut piinallinen riesa jopa sadoille tavallisille kuluttajille. Yhtiö on vienyt käräjäoikeuksiin satoja perusteettomia velkomuskanteita, kertoo yhtiöstä varoittava kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Monet haasteen saaneet ihmiset ovat kertoneet, ettei heillä ole edes ollut sähkösopimusta yhtiön kanssa.

Tilanne on hankala, sillä KKV ei voi antaa tilanteessa yleispätevää neuvoa, koska tapausten kirjo on suuri.

Kuluttajaneuvonta puolestaan ei voi auttaa käräjille viedyissä haastetilanteissa. Kuluttajan kannattaa harkita kanteen kiistämistä, jos vaatimus on perusteeton, KKV kehottaa.

– Kuluttaja-asiamies on huolissaan ilmiöstä, jossa oikeuden väärinkäyttö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia etenkin kuluttajille, mutta myös viranomaisille ja oikeuslaitokselle. KKV kertoi kesäkuussa 2022, että 365 Hankinta on vuoden alusta lähtien haastanut kuluttajia oikeuteen perusteetta. Yhtiö on pannut vireille satoja velkomuskanteita, joiden perusteena on ”avoin lasku”. Yhtiön laskutus- ja perintätavoissa on ilmennyt monenlaisia lainvastaisuuksia, tiedotteessa todetaan.

Tuomioistuimet eivät yleensä voi viran puolesta puuttua perusteettomiin kanteisiin, vaan niiden on annettava asiassa haaste.

Kuluttajan on itse vastustettava kannetta 14 päivän sisällä siitä, kun haaste on annettu hänelle tiedoksi.

Vastustaessaan vaatimusta kuluttajan on kuitenkin varauduttava täysimittaiseen oikeudenkäyntiin. Vaikka kanteiden perusteet ja näyttö olisivat selvästi puutteellisia, kuluttaja saattaa tarvita oikeudenkäynnissä oikeusapua, KKV toteaa.

– Perusteeton oikeuteen haastaminen on yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka ja se tulee myös yhteiskunnalle kalliiksi. Oikeusjärjestelmän ei pitäisi mahdollistaa tällaisten painostuskeinojen hyväksikäyttöä kuluttajien ja yhteiskunnan kustannuksella. Olemme aidosti huolissamme, että vastaava oikeuden väärinkäyttö yleistyy. Asiaa pitäisi selvittää ja ryhtyä toimiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

KKV neuvoo lisäksi, että jos perinnän kohteena oleva sopimus on saatu aikaan harhaanjohtamalla tai jos yhtiö velkoo saatavaa, jota ei ole olemassa, kyse saattaa olla petoksen yrityksestä.

Näissä tilanteissa asiasta on syytä tehdä poliisille rikosilmoitus.

