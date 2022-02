Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittaa, että autojen hinta-arviopalvelusta voi seurata kallis lasku. Palvelut houkuttavat varsinkin autokauppoja hierovia. Arkistokuva. Kuva: Eriika Ahopelto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittaa, että autojen hinta-arviopalvelusta voi seurata kallis lasku. Viraston mukaan monet kuluttajat ovat tilanneet verkossa hinta-arvion autostaan siinä käsityksessä, että palvelu on maksuton.

KKV muistuttaa, että verkosta löytyvät ja usein nimeään muuttavat erilaiset auton hinta-arviopalvelut ovat usein maksullisia ja palvelun peruminen voi olla hankalaa.

Virasto opastaa, että kuluttajan kannattaa aina tutkia tilaussivustoa tarkoin ennen kuin syöttää sivustolle tietojaan.

KKV on saanut useita kuluttajayhteydenottoja, joiden mukaan lasku on saapunut, vaikka kuluttaja ei ole edes vienyt tilausta loppuun painamalla tilaa-painiketta. Kuluttajalle on tullut sähköpostiin jopa 249 euron lasku hinta-arviosta.

Viime vuonna kuluttajaviranomaisille tuli toistasataa yhteydenottoa muun muassa carcheck.fi-sivustosta.