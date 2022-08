Oulu

Kuva: Susanna Eksymä

Pieniä punaisia valoja syttyy yksi toisensa jälkeen bingoautomaattiin Oulun Hallituskadulla sijaitsevan Finnbingo Oulun etummaisessa peliautomaatissa. Pelipöydän äärellä istuva oululainen Pertti Korkeamäki seuraa pelitaulua herkeämättä ja merkitsee samaan aikaan osumia paperiseen bingolappuun.

– Minulla on tänään tällainen kahden pelin taktiikka, niin kuin yleensäkin. Pelaan sekä automaatilla että perinteisellä lapulla. Tällä tavalla bingossa on enemmän tekemistä. Ei tarvitse vain istua ja katsoa, Korkeamäki puhelee.

Torstaina puoliltapäivin retroa huokuvassa bingohallissa on puolenkymmentä muutakin pelaajaa.

– Ei täällä tarvitse koskaan yksinään olla. Väkeä tulee ja menee koko ajan.

Pertti Korkeamäki käy bingoamassa useamman kerran viikossa. Hallilla saattaa vierähtää kolmekin tuntia. Kuva: Susanna Eksymä

Voitot ostokortteina

Pertti Korkeamäki hurahti bingoharrastukseen synnyinkaupungissaan Jyväskylässä 15-vuotiaana.

– Pelasin nuorena poikana aktiivisesti kymmenen vuotta. Sitten tuli pitkä tauko, kunnes neljä vuotta sitten eksyin Oulun bingohallille. Siitä lähtien olen täällä käynyt tuuria koettamassa.

Aina toisinaan tuuria on ollutkin. Viime viikolla Korkeamäki sai elämänsä suurimman, neljänsadan euron suuruisen bingovoiton.

Arpajaislaki kieltää bingossa rahapalkinnot, joten voitot jaetaan pelaajille pisteinä, jotka voi vaihtaa eri yritysten ostokortteihin.

– Onhan se mukava saada välillä omia rahoja takaisinkin, mies hymähtää.

Korkeamäki kertoo käyvänsä bingohallilla useamman kerran viikossa ja pelaavansa päivästä riippuen tunnista jopa kolmeen tuntia.

– Vaikka bingoa pelataan pienillä 1–4 euron panoksilla, kyllä peliin saa uppoamaan rahaa, jos hallilla viettää tuntikausia ja pelaa usealla taululla ja vielä laput päälle, hän sanoo.

Finnbingo Oulun peleihin voi osallistua myös kotisohvalta käsin netissä. Korkeamäki ei kuitenkaan nettipelaamisesta innostu.

– Tulen bingoon myös sosiaalisista syistä, en pelkästään pelin takia. Meillä on täällä noin kolmenkymmenen hengen mukava vakioporukka. Meistä on tullut tuttuja keskenämme. Vaihdamme kuulumisia ja porisemme päivän polttavia pelailun ohessa.

Finnbingo Oulun pelihallissa on noin sata pelipaikkaa. Pelaajia käy parhaimpina päivinä noin viisikymmentä. Kuva: Susanna Eksymä

Kivijalkabingot ovat harvinaisuuksia

Finnbingo Oulun tiskin takana häärää niin ikään oululaiselle bingokansalle tuttu kasvo, Tarja Lei­nonen.

– Olen ollut näissä hommissa vuodesta 1998. Tuolloin meillä oli valtava halli H&M:n nykyisissä tiloissa, Leinonen kertoo.

Bingot elivät kulta-aikaansa 70–80-luvuilla, mutta vielä Leinosen aloittaessakin Oulussa oli toistakymmentä kivijalkabingoa. Nyt Hallituskadun bingo on kaupungin ainoa ja valtakunnallisestikin kivijalkabingot ovat kahden käden sormilla laskettavissa.

– Kyllähän nämä alkavat harvinaisuuksia olemaan. On mahtavaa, että Oulussa vielä riittää pelaajia, Leinonen sanoo.

Hän arvioi hallikävijöitä olevan parhaimpina päivinä noin viitisenkymmentä.

– Kotipelaajien määrä kasvaa kaiken aikaa. Keskiviikkoisin järjestämme ”kaksisataset” eli voitot ovat silloin suurimmillaan. Silloin kotipelaajia saattaa olla linjoilla kolmesataakin, Leinonen kertoo.

Hän arvioi hallipelaajien keski-iän olevan kuudenkymmenen hujakoilla.

– Kyllä nuoriakin välillä käy, mutta he ovat satunnaisia polttari-, synttäri- ja virkistyspäiväporukoita. Vakioasiakkaat ovat varttuneempaa väkeä.

Bingoemännät Tarja Leinonen (takana) ja Irina Karttunen valvovat peliä tiskin takaa. Kuva: Susanna Eksymä

Tuotot junioriurheiluun

Lain mukaan bingotoimintaan voi saada luvan vain yleishyödyllinen yhteisö ja tuotot on ohjattava yleishyödylliseen toimintaan.

Finnbingo Oulun takaa löytyy kaksi urheiluseuraa, Turun Weikot ja oululainen 45 All Stars. Jälkimmäinen on musiikkiravintola 45 Specialin joukkueena 90-luvun alussa aloittanut seura, joka on toiminut itsenäisenä 45 All Stars Oulu ry:nä vuodesta 2003 lähtien.

– Kahden seuran kautta varoja ohjataan junioriurheiluun niin Oulussa kuin täällä Turussakin, kertoo Turun Weikkojen taloushallintovastaava Veera Normasto.

Turun Weikoilla on Oulun bingon lisäksi bingohalli myös Turussa.

– Oulun bingo on huomattavasti vireämpi kuin omamme täällä Turussa. Uskon, että Oulun bingo elää ja hengittää vielä vuosia eteenpäin.