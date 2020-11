Helsinki

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Kuva: Arttu Laitala

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei vielä tässä vaiheessa sano, mihin mennessä koko Suomi voisi olla rokotettuna koronavirukselta suojautumiseksi.

Hän ei usko, että koko asia olisi kunnossa juhannukseen mennessä. Hänen mukaansa valoisimpia tietoja olisi, jos asia olisi juhannuksena jo hyvällä mallilla tai ainakin käynnissä.

– Koko kansan halukkaiden rokottaminen on pitkä projekti, ja siihenkin täytyy osata varautua, ministeri Kiuru sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Kiuru sanoo, että "jos rokotteet lähtevät lentoon", Suomi on Euroopassa ensimmäisten joukossa niitä saamassa. Hänen mukaansa pitää olla kuitenkin järkeä siinä, minkälaisia riskejä Suomi on valmis ottamaan.

Riskejä ei Kiurun mukaan voida sulkea pois, mutta asiantuntijat sekä Suomessa että muualla Euroopassa arvioivat riskejä parhaillaan. Rokotteita koskevat päätökset pitää Kiurun mukaan tehdä nimenomaan asiantuntijatiedon pohjalta.

– Sydämestäni toivon, että meillä ei synny rokotteesta riskejä, joita ei voitaisi hallita, Kiuru sanoo.

"Jos Suomi saisi tilanteensa haltuun, rajojen yli tulisi jälleen koronaa"

Ylen Ykkösaamuun oli tullut runsaasti kysymyksiä. Iso osa kysymyksistä liittyi siihen, miksi koronavirusepidemiaa ei Suomessa tukahduteta.

Kiurun mukaan kyse ei ole siitä, ettei epidemiaa yritettäisi tukahduttaa.

– Me tukahdutamme tätä epidemiaa nimenomaan niin, että me nitistämme tartuntaryppäät, mitkä ovat kentällä. Näiden tartuntaryppäiden tukahduttaminen on nimenomaan sitä epidemian hallintaa, Kiuru sanoi.

Hän lisäsi, että valtioneuvoston tavoite on ollut estää koronaviruksen leviämistä koko epidemian ajan. Hänen mukaansa on kuitenkin monenlaisia näkemyksiä siitä, mitä tukahduttamisen yrittämisellä tarkoitetaan.

Kiuru pohtii, kuinka realistista epidemian painaminen nolliin Suomessa on, kun muualla maailmassa koronakartat huutavat punaista.

– Jos Suomi saisi tilanteensa haltuun, rajojen yli tulisi jälleen koronaa, siltä osin on muistettava ne rajat, jonka puitteissa Suomi toimii.

Kiurun mukaan kokonaistukahduttaminen ilman koronarokotetta on mahdotonta.

"Hankala toimintaympäristö on koronan vika"

Matkailuala on erityisesti kärsinyt koronasta, sillä Suomeen ei tällä hetkellä juuri tule matkailijoita.

Parhaillaan lausunnolla on sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnos, jossa ehdotetaan uutta maahantulon mallia. Ideana on se, että rajavalvonnasta luovuttaisiin ja tilalle tulisi enemmän testaamiseen perustuva malli.

Kyseessä on virkamiestyönä tehty esitys, eikä poliittista päätöstä vielä ole. Kiurun mukaan valtioneuvoston on ensi viikolla tarkoitus ottaa kantaa siihen, saadaanko esitys annettua eduskunnalle.

Kiurulta kysyttiin Ylen Ykkösaamussa, miten hallitus perustelee rajojen avaamisen, kun tautitilanne Euroopassa pahenee. Kiuru perusteli asiaa sillä, että EU-toimijana Suomen pitäisi pystyä luopumaan rajavalvonnasta. Suomi on jatkanut rajavalvontaa poikkeusluvalla. Lisäksi painetta Kiurun mukaan tulee eri puolilta, että myös matkailun näkökulmaa pitäisi edistää.

– Niin kauan kuin on terveysturvallisia ratkaisuita, katson, että vapaata liikkuvuutta pitää tukea, Kiuru sanoo.

Hän kuitenkin lisää, ettei voi hyväksyä tilannetta, että otetaan hallitsematon riski ja pahennetaan maan tautitilannetta ilman, että toimet ovat riittäviä.

Kiuru sanoo, että jos saisi itse päättää, Suomessa olisi epidemian hallinnassa "kovin tiukanlaiset toimet käytössä", mutta valtioneuvosto tekee kokonaisarviota.

– Omalta osaltani olen edellyttänyt, että jos liikkuvuutta tuetaan, se tehdään terveysturvallisesti, hän sanoo.

Kiuru lisää, ettei ole Suomen hallituksen vika, että Suomeen ei saada matkustajia. Monet maat suosittelevat välttämään turismia, hän muistuttaa.

– Tämä hankala toimintaympäristö on koronan vika, Kiuru sanoi.