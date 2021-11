Helsinki

Hallitus neuvottelee Säätytalolla koronatilanteesta tiistaina. Arkistokuva. Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että hallituksella on vahva tahtotila toimia nopeasti koronatilanteen suhteen. Kiuru ei vielä kommentoinut tarkemmin, millaisia toimia hallitus on mahdollisesti suunnitellut. Hän kuitenkin sanoi, että rajojen terveysturvallisuuden tehostaminen on varmasti jo loppuviikosta asialistalla.

Kiuru kommentoi asiaa toimittajille Säätytalolla, jossa hallitus käsittelee tänään koronatilannetta ja viruksen omikronmuunnosta.

Sunnuntaina hallitus päätti kieltää ulkomaisten matkailijoiden maahantulon ulkorajoillaan tietyistä eteläisen Afrikan maista, joissa koronaviruksen uuden omikronmuunnoksen on havaittu leviävän.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan on selvää, että omikronmuunnos leviää Suomeen.

– Mutta kysymys on siitä, miten me pystyisimme hidastamaan muunnoksen leviämistä, kun emme tiedä tarkkaan, minkä tyyppinen se on ja mitä se aiheuttaa.

Hallituslähteiden mukaan hallituksen piirissä on kartoitettu erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja, jopa rajojen sulkemista tai sisärajatarkastusten palauttamista.

Säätytalossa neuvottelevalla hallituksella on runsaasti koronaan liittyviä asioita pöydällä. Aiheina ovat epidemiologinen tilannekuva, rokotustilanne ja uusi omikronmuunnos. Koronatilanne on viime viikkoina heikentynyt merkittävästi, ja uusi koronavirusmuunnos uhkaa pahentaa tilannetta entisestään.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) potee lieviä flunssaoireita ja osallistuu neuvotteluihin etäyhteyksin.

Saarikko: Tautitilanne vetää vakavaksi

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko piti valitettavana, että yhä niin moni suomalainen ei pidä koronarokotusta tarpeellisena.

– Sen tulokset nähdään myös tehohoidon kuormituksessa. On hyvä täällä tänään arvioida erityisesti tätä rokottamista hoitohenkilöstön osalta, josta saamme ymmärrettävää palautetta kansalaisilta niiden ihmisten läheisiltä, joiden rakas ihminen on vaikkapa hoivakodissa, hän sanoi saapuessaan hallituksen neuvotteluihin Säätytaloon.

Hän sanoi, että tautitilanne vetää vakavaksi.

– Erityisesti huolestuttavat uutiset omikronista, viruksen uudesta muunnoksesta.

Saarikko sanoi toivovansa, että hallitus saa muunnoksesta kaiken sen tiedon pöytään, mitä tähän mennessä varmasti voidaan kertoa.

Hän sanoi haluavansa neuvotteluissa keskittyä myös koronapassiin ja edellytyksiin sen laajentamisesta mahdollisimman pikaisella aikataululla. Se on hänestä paras tapa pitää Suomea auki ja myös taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Hän antoi kiitosta siitä, että niin moni suomalainen on ottanut rokotteen.

– Se on hyvä asia. Sen turvin olemme voineet tänä syksynä Suomea avata, Saarikko sanoi.

Kolmansiin rokotteisiin otti kantaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), joka sanoi toivovansa, että kolmansien koronarokoteannoksien antamista vauhditettaisiin ja koronapassin käyttöä laajennettaisiin. Hän sanoi myös, että huolta herättää se, toimivatko nykyiset rokotteet koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan.

Henriksson: Ei turhia rajoituksia

Hallitus pohtinee neuvotteluissaan myös sitä, tulisiko alueiden toimenpidevalikoimassa olevia rajoituksia laajentaa ulkona järjestettäviin yleisötilaisuuksiin, ryhmäliikuntaan, joukkueurheiluun, laulutilaisuuksiin sekä kaukoliikenteen juna- ja bussiliikenteeseen.

– Olen valmis tukemaan alueita siinä, että ne paikallisen arvion mukaan ja parhaalla virkaosaamisella tekisivät ratkaisuja, jotka lisäisivät tarvittaessa rajoitustoimia ja samalla rajoitustoimista voisi koronapassilla sitten kansalaiset osallistuessaan vapautua, Saarikko sanoi.

Etätyösuositus ja maskisuositus ovat myös asioita, joista on ollut tarkoitus neuvotella.

Paikalle on kutsuttu myös eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

– Tässähän on tämä koronapassin laajentaminen ja muita lakeja, joihin tarvitaan eduskunnan päätöksentekoa, perusteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) korosti, että jos rajoituksia halutaan ottaa, täytyy tietää, mitä niillä saavutetaan.

– Sellaisia rajoituksia, jotka eivät johda mihinkään, pitää välttää, hän sanoi.