Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru esitteli tiistaina hallituksen sote-linjausta. Maskikysymyksiä tilaisuudessa ei saanut esittää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei vielä kommentoinut maskikohua sote-uudistukseen liittyvässä tiedotustilaisuudessa.

Mediaa ohjeistettiin tilaisuudessa esittämään ainoastaan soteen liittyviä kysymyksiä, ja tätä toimittajat myös noudattivat.

Katse kiinnittyy nyt siihen, osallistuuko ministeri maskeihin liittyvään keskusteluun vielä myöhemmin tänään.

Vaatimuksia oppositiosta ja hallituspuolueista

Oppositiopuolue Kokoomuksen riveistä on tiistain aikana vahvasti kysytty poliittisen ohjauksen roolia maskikohussa, kun THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi Ilta-Sanomille, että THL olisi halunnut valistaa kansalaisia maskien käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö ei halunnut viestiä asiasta tarkemmin.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi aiemmin tiistaina MTV3:lle, että keskustan eduskuntaryhmä odottaa sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä ministeri Krista Kiurulta "selkiytystä" siitä, mistä maskiviestinnän epäselvyyksissä on ollut kysymys.

Kurvinen ei MTV3:n mukaan ottanut kantaa siihen, milloin selvitys mahdollisesti annettaisiin.

"Oppositio on ärhäköitynyt"

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari muistuttaa, että maskikohun taustalla on se, että politiikka on jälleen palaamassa politiikkaan.

– Poliittinen linnarauha on päättynyt. Koronakriisin alkuvaiheessa oppositio ei halunnut haastaa hallitusta ja se ei olisi näyttänyt hyvältä. Oppositio on ärhäköitynyt, kun vaalitkin alkavat lähestyä ja ehdokkaiden etsintä on käynnissä, Ruostetsaari kommentoi tiistaiaamuna Lännen Medialle.

Ruostetsaaren mielestä vaikuttaa siltä, että maskikohu ei olisi sisällöllisesti kovin suuri kysymys, mutta poliittisen skandaalin ainekset ovat kuitenkin kasassa.

– Tämä on kuin lumipallo, joka kerää liikkuessaan tavaraa mukaan, kun uusia asioita näkyy paljastuvan. Lumipallo vierii ja sitä ei saada poikki. Poliittisen kriisinhallinnan perusohje on, että kritiikin kohteena olevan pitäisi saada nopeasti kierre poikki ja tunnustaa kaikki heti ja pyytää anteeksi.

Paljon ristiriitaisuuksia keväällä

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta totesi siis Ilta-Sanomien haastattelussa maanantai-iltana, että THL olisi halunnut keväällä tiedottaa ja valistaa maskien käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö torppasi aikeet.

Miksi ministeriö on tehnyt niin, siihen etsitään vastausta. Keväällä pahimpaan korona-aikaan kansalaiset ihmettelivät, pitääkö maskia käyttää vai eikö pidä ja kannattaako sitä edes käyttää. Keväällä suositukset olivat ristiriitaisia: yksi asiantuntija suositteli yhtä ja toinen toista.

Ristiriitaisuudesta kertoo esimerkiksi se, että huhtikuun alussa Tukes, Työterveyslaitos ja Fimea kertoivat, ettei itse tehty maski suojaa koronavirukselta. Kaksi viikkoa myöhemmin THL:n pääjohtaja taas suositteli kangasmaskin käyttöä julkisilla paikoilla. Samana päivänä huhtikuussa sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat, etteivät anna Suomeen maskisuositusta.

Elokuun puolivälissä THL antoi koko maahan maskisuosituksen, jota hallitus puolsi periaatepäätöksessään 13. elokuuta. Suositus on edelleen voimassa ja maskia tulisi käyttää nyt julkisilla paikoilla sekä julkisessa liikenteessä.

Ministeriö: "Huomiota yhteiseen tekemiseen"

Ministeriö lähetti tiistaina päivällä tiedotteen, jossa se toteaa, että viestintäyhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen välillä on mutkatonta ja sujuvaa.

– Olemme tänään käyneet viestintäyksiköiden välillä keskustelun nyt julkisuuteen nousseen maskiohjeistukseen liittyvän viestinnän toteuttamisesta ja prosessin sujuvuudesta. Totesimme, että tulemme kiinnittämään entistäkin enemmän huomiota yhteiseen tekemiseen ja erityisesti selkeisiin toimintatapoihin.

Ministeriö toteaa, että kansalaisille suunnattu informaatio löytyy jatkossakin helpoimmin osoitteesta thl.fi/korona.