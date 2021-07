Millainen kesän kissatilanne on ollut, Popopet ry:n hallituksen jäsen Päivi Hotti?

– Popopetin kesä on ollut tähän mennessä rauhallinen, sillä loukutukset painottuvat kevääseen ja talveen – kesät ovat yleensä rauhallisia, mutta syksyllä tilanne räjähtää käsiin. Tämän vuoden aikana olemme loukuttaneen jo noin satakunta kissaa, joka on paljon. Muutaman vuoden aikana loukutus- ja populaatiomäärät ovat pysyneet suhteellisen samanlaisina. Eläimiä tulee toki muutakin kautta, eikä vaan populaatioiden loukutuksen tuloksena.

Onko koronalla ollut vaikutusta kissojen tilanteeseen?

– Korona on vaikuttanut lemmikkien tilanteeseen todella paljon. Esimerkiksi maatiaiskissoista saatetaan pyytää reilusti yli 500 euroa, minkä seurauksena pentuja on alettu teettää enemmän. Periaatteessa tämä on hyvä asia, sillä se on lisännyt kissan arvoa, mutta toisaalta se on lisännyt myös pentutehtailua. Meillä Popopetillä onkin ollut kanta, ettemme tarkoituksella julkaise kuvia tai videoita vain kissanpennuista, sillä ne vain lisäävät pentukuumetta ja -tehtailua.

–Koronan alussa otetut lemmikit ovat nyt kasvaneet vuoden ikäisiksi, joten niitä ei enää haluta tai muista syistä pystytä pitämään. Meille tulee valtavasti tällaisia yhteydenottoja, joissa palautuksia selitellään esimerkiksi allergialla. Tällaiset yhteydenotot ovat olleet selvästi nousussa viime aikoina sattuvat ajallisesti yhteen epidemian kanssa.

Korona-aika on vaikuttanut kissan arvoon kahdella tavalla. Toisaalta se on nostanut sitä, sillä jopa maatiaiskissoista pyydetään reilusti yli 500 euron summia. Toisaalta tämä on taas lisännyt pentutehtailua, mikä vastaavasti laskee kissojen arvoa. Kuva: Popopet ry

Millainen Oulun tilanne on muuhun Suomeen verrattuna?

– Kissapopulaatiot painottuvat tälläkin alueella syrjäkyliin. Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla tilanne on sen sijaan ihan älytön: eläinrääkkäystä ja isoja populaatioita on todella paljon. Kissan arvo tällä alueella on todella huono. Siihen verrattuna Oulun tilanne ei ole pahimmasta päästä, mutta on älytöntä, että edelleen 2020-luvulla löytyy ihmisiä, jotka antavat leikkaamattomien kissojen kulkea vapaasti.

Millaisesta kissakriisistä puhutaan tällä hetkellä, Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksen sijaiskotivastaava Linda Kraus?

– Aloitetaan ainoasta positiivisesta puolesta eli siitä, että nykyään kissojen huonot olot tunnustetaan ääneen. Tässä asiassa on kaksi ääripäätä. Toisissa tapauksissa kissoilla on erittäin hyvät olot, ne saavat kunnollista ruokaa eivätkä ne ulkoile ilman valvontaa. Sitten ovat nämä navetta- ja populaatiokissat, joista löytyy useita epämuodostuneita ja kituvia kissoja. Sellaisen näkeminen vie aina palan sielua mukanaan.

– Aluehallintovirastolta (AVI) tuli vastikään jyrkkä kannanotto villiintyneisiin kissoihin. Sen mukaan koko kissapopulaatio on lopetettava, mikäli yhdelläkään kissalla esiintyy tiettyjä tarttuvia tautieja, esimerkiksi FIV:iä tai FeLV:iä. Kunpa edes terveille ja elinkelpoisille kissoille annettaisiin mahdollisuus, sillä villiintyneissä kissoissa on enemmän potentiaalia kuin aluksi näyttäisi.

Millainen vaikutus sosiaalisella medialla on asiaan?

– Populaatiokissojen määrä ei ehkä ole lisääntynyt. Villiintyneitä kissoja on aina ollut, mutta nykyään populaatiot löydetään paljon helpommin ja nopeammin kuin ennen. Tämä johtuu myös siitä, että ihmiset ovat aktivoituneet somessa ja tekevät paljon helpommin ilmoituksia ulkoilevista kissoista. Anonyymin ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi alueen valvontaeläinlääkärille.