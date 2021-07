Millainen kesän kissatilanne on ollut, Popopet ry:n hallituksen jäsen Päivi Hotti?

– Popopetin kesä on ollut tähän mennessä rauhallinen, sillä loukutukset painottuvat kevääseen ja talveen – kesät ovat yleensä rauhallisia, mutta syksyllä tilanne räjähtää käsiin. Tämän vuoden aikana olemme loukuttaneen jo noin satakunta kissaa, joka on paljon. Muutaman vuoden aikana loukutus- ja populaatiomäärät ovat pysyneet suhteellisen samanlaisina. Eläimiä tulee toki muutakin kautta, eikä vaan populaatioiden loukutuksen tuloksena.

Onko koronalla ollut vaikutusta kissojen tilanteeseen?

– Korona on vaikuttanut lemmikkien tilanteeseen todella paljon. Esimerkiksi maatiaiskissoista saatetaan pyytää reilusti yli 500 euroa, minkä seurauksena pentuja on alettu teettää enemmän. Periaatteessa tämä on hyvä asia, sillä se on lisännyt kissan arvoa, mutta toisaalta se on lisännyt myös pentutehtailua. Meillä Popopetillä onkin ollut kanta, ettemme tarkoituksella julkaise kuvia tai videoita vain kissanpennuista, sillä ne vain lisäävät pentukuumetta ja -tehtailua.