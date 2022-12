Boum-po-po-po-po-boum-boum.

Tai ihan miten vain sen haluaa tekstiksi muotoilla. Esimerkiksi italialaisille se on Po po po po -laulu.

Kyseessä on tietenkin Jack Whiten säveltämä White Stripesin kappale Seven Nations Army, joka on vajaan kahden vuosikymmenen aikana valloittanut urheilumaailman. Sen kuulee myös 2022 MM-turnauksessa ennen jokaista ottelua. EM-turnauksessa sitä on soitettu 2008 lähtien. Se soi myös NBA:ssa, NFL:ssa tai missä tahansa.

Boum-po-po-po-po-boum-boum ja yleisöt ympäri maailmaa tietävät, mitä pitää laulaa.