Topi Still on yksi tärkeä palanen PattUn tulevaisuutta. Hän otti tällä kaudella jälleen ison harppauksen kohti maamme lukkarieliittiä.

Pattijoen Urheilijoiden puheenjohtaja Jari Suonvieri vastaa maanantaina aamupäivällä puhelimeensa varsin hyväntuulisena. Luonnollisesti edellispäivän superpesismiesten tappio sapettaa, mutta kokonaiskuva kesästä on kuitenkin hyvä.

Niin taloudellisesti kuin pelillisestikin.

Toki ei Suonvieri pistä talouslukujen suhteen tanssiksi, mutta tilanne on mennyt koko ajan parempaan suuntaan.

Yleisökeskiarvo kasvoi viime kaudesta lähes 300 katsojalla. Tänä kesänä puheenjohtaja laskeskelee keskiarvon olleen noin 880 katsojaa. Se on seuran kannalta mieluinen ja tärkeä asia, että pelit kiinnostavat aiempaa enemmän.

– Parempi kesä tämä on ollut taloudellisesti. Ei tietenkään mitään hulluttelua, mutta tämänhetkisillä tiedoilla tullaan tekemään plusmerkkinen kausi. Koronakaudet verottavat kuitenkin niin paljon, että kirittävää jää niistäkin, mutta suunta on oikea. Taloutta on saatu vakautettua, Suonvieri iloitsee.

Superpesisjoukkue on joutunut jännittämään parina viime syksynä sarjalisenssin suhteen, koska talouspuolella on ollut sen verran tiukkaa.