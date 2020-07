Uuden ajan kirpputori Saaga Second Hand aukesi kesäkuussa Oulun keskustaan ja asiakkaita on riittänyt. Yrittäjä Nina Cibulka-Oikarisen mukaan myös vakioasiakkaita on kertynyt mukava määrä, ja jotkut piipahtavat liikkeeseen kirppislöytöjen perässä jopa päivittäin.

Kuva: Maiju Pohjanheimo