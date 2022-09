Myös ahdistus, masennus ja yksinäisyys ovat olleet yleisiä keskustelun teemoja Walk in -terapiassa. Kuva: Vesa Tyni

Huhtikuussa Oulussa alkanut Kirkon Walk in -terapia on suunnattu 16–30-vuotiaille. Sen tarkoituksena on vastata nuorten kasvavaan mielenterveyspalvelujen tarpeeseen.

– Nuoret ovat ottaneet tällaisen terapiamuodon hyvin vastaan. Tähän mennessä kaikki halukkaat ovat päässeet keskustelemaan, kertoo Diakonissalaitoksen Vamos Oulu -hankkeen valmentajana toimiva Pirita Satomaa tiedotteessa.

Yleisiä keskustelun teemoja ovat olleet muun muassa arki, tulevaisuuden suunnitelmat, ihmissuhteet, itsetunto, ahdistus, masennus ja yksinäisyys.

– Nuori voi olla epävarma, että onko hänen asiansa niin tärkeä tai iso, että sen takia voi tulla terapiaan. Silloin olemme rohkaisseet, että olet oikeassa paikassa. Monesti nuori kertoo lähtevänsä terapiasta helpottuneena ja keveämmin mielin, tai että hänellä on selkeämmin tiedossa mitä harjoitella tai miten toimia seuraavaksi, kertoo Satomaa.

95 prosenttia Oulun Walk in -terapiassa käyneistä nuorista koki, että keskustelussa puhuttiin hänelle tärkeistä asioista. Lisäksi lähes 70 prosenttia koki oman tilanteensa helpottuneen terapiakäynnin myötä.

Ei tarvitse kuulua kirkkoon

Walk in -terapiassa ei tarvitse kuulua kirkkoon. Hengellisistä aiheista puhutaan, jos nuori niin itse toivoo. Muutenkin nuori päättää käynnillä itse keskustelunaiheet, ja sitä kunnioitetaan.

Mitään kirjauksia käynnistä ei jää, terapiaan voi tulla nimettömänä ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Walk in -terapiaa antavat lyhytterapeutin tai psykoterapeutin koulutuksen saaneet Oulun seurakuntien työntekijät, vapaaehtoiset terapeutit sekä Vamos Oulun työntekijät.

Walk in -terapia toimii Nuortenkahvila Kivijalassa Asemakatu 6:ssa. Terapiaa on tarjolla keskiviikkoisin kello 15–18 anonyymisti ilman ennakkovarausta.



Lyhytterapiaan kuuluu palautteen kysyminen tapaamisen aikana sekä heti sen päätyttyä anonyymin sähköisen palautteen kautta.

Tähän mennessä Oulun Walk in -terapiassa käyneistä palautetta on antanut 42 nuorta, joista lähes puolet oli 26–29-vuotiaita. Seuraavaksi eniten kävijöitä oli ikäryhmässä 19–25-vuotiaat.

Terapian tarjoavat Oulun seurakunnat, Diakonissalaitoksen Vamos Oulu -hanke ja vapaaehtoiset terapeutit.