Kuukauden western vankkurikaravaania intiaanialueen halki johtavasta tiedustelijasta, joka rakastuu intiaanineitoon. Kuva: Yle kuvapalvelu

Kahden tulen välissä

Yle Teema & Fem klo 22.25

Ylellä oli käytössään vain mustavalkoisia valokuvia, mutta nimenomaan leiskuvan värikäs Technicolor/Cinemascope -kuvaus on André de Tothin lännenelokuvan paras puoli. Kameran takana seisoi Wilfred M. Cline. Tähdissäkin on hohtoa. Kirk Douglas esittää tiedustelija Johnny Hawksia, joka yrittää turvata uudisraivaajien karavaania matkalla siouxien maiden halki. Vaarojen keskellä hän rakastuu intiaanineitoon, jota esittää tietenkin valkoinen tähdenalku, italialainen Elsa Martinelli. Näinä päivinä on helppo tuohtua elokuvan stereotypioista ja kulttuurisesta omimisesta, mutta aikanaan se oli sentään yritys hieman ymmärtävämpään ja positiivisempaan intiaanien kuvaukseen. Jonkinlaiseen onnelaan elokuva kaihoaakin. (USA 1955)

The Oath

TV5 klo 22.05

*** Kirurgi Finnur julmistuu, kun tytär alkaa tapailla huumediileriä. Islantilainen rikoselokuva välttelee kuitenkin Takenin patenttiratkaisuja. Ohjauksesta ja isän roolista vastaava Baltasar Kormákur teki myöhemmin hittisarjan Loukussa. Hera Hilmar päätyi vuonna 2018 fantasia Mortal Enginesin päärooliin. (Islanti 2017)