Oululaislähtöinen Johanna Hulkko tunnetaan uutterana ja eläytymiskykyisenä kirjailijana. Tästä ovat todisteena yli 20 lapsille, nuorille ja aikuisille kirjoitettua kirjaa vuodesta 2009 lähtien. Useampi palkinto ja tunnustuskin on teoksista tullut.

Kirjailijan tuorein, maaliskuun alussa julkaistu kirja Seikkailijat Ruusu ja Säde on Oulun Raksilaan sijoittuva ja Sanna Pelliccionin kuvittama seikkailusatu pikkutyttöjen rohkeudesta ja ystävyydestä. Lisäksi hänellä on "jonkinlaisessa aktiivivaiheessa" tällä haavaa kaksi muuta lastenromaania sekä kaksi aikuisten romaania. Viides teos on "vasta mietintävaiheessa".