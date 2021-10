Oulu

Oulun kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Mervi Vaara tietää, mitkä kirjat ovat juuri nyt suosittuja. Kuva: Pekka Kallasaari

Syysloman ensimmäinen viikonloppu on Oulun kirjastoissa perinteisesti hyvin vilkas. Forum24 pyysi Oulun kaupunginkirjastolta lukijoille muutaman kirjavinkin.

Aikuisille:

Kati Outinen: Niin lähelle kuin muistan

Vuosi 1995: irtisanoutuminen KOMista, Kauas pilvet karkaavat -elokuvan kuvaukset, rakkaan kollegan Matti Pellonpään kuolema, rooli Helsingin Kaupunginteatterin West Side Story -musikaalissa, arki pienen tyttären yksinhuoltajana. Tiivis ajanjakso on näyttelijä Kati Outisen elämän käännekohtia. Outinen liikkuu ajassa ja kirjoittaa läheltä katsoen elämästään taiteilijana. Kalenterimerkintöjen kautta piirtyy kuva siitä, millaista on omistautua taiteen tekemiselle, elää ruuhkaisia vuosia ja toisaalta ottaa vastaan aika, jolloin työt iän ja sukupuolen vuoksi vähenevät. Mitä reittejä kulkien ovat löytyneet harmonia ja oma tie?

Niillas Holmberg: Halla Helle

Papin poika Samu jättää etelän taakseen ja muuttaa Saamenmaalle. Merkillisen vahva voima vetää häntä Utsjoelle: Suomen puhutuin saamelainen Elle Hallala, taiteilijanimeltään Halla Helle. Elle hylkää taiteen teon ja erakoituu tunturiin viettämään esi-isiensä mukaista elämää. Hän lähettää Samulle runomuotoon kirjoitettuja unia. Freud ja Jung apunaan Samu alkaa tulkita unia auttaakseen Elleä. Välittyykö tulkinnoista vain hänen oma halunsa saada Elle lähelleen, ja mitä toisen kulttuurista on omaksuttava ymmärtääkseen sen symboleja?

Laura Malmivaara: Vaiti

Nainen saapuu saareen, suvun rakkaaseen kesäpaikkaan. Tarkoituksena on viettää rauhallinen kesä yhdessä vanhempien kanssa ja samalla ottaa etäisyyttä elämään Helsingissä. Koko kevään ex-aviomies ja yhteisten lasten isä on ollut kohun pyörityksessä, ja läheiset ystävätkin vaativat naista valitsemaan, kenen joukoissa seisoo. Kesä vanhenevan äidin kanssa johtaa tutkimaan sitä vaikenemisen kulttuuria, johon kumpikin on kasvanut. Avautuminen vaatii rohkeutta, mutta hiljaisuuskaan ei aina merkitse heikkoutta.

Yoko Ogawa: Muistipoliisi

Katoavia asioita: linnut ja ruusut, kalenterit ja kartat. Muistipoliisin hallitsemalla saarella asia toisensa jälkeen häviää sekä todellisuudesta että ihmisten mielistä. Muistaa ei enää saa. Nuori kirjailija päättää kuitenkin riskeerata kaiken ja piilottaa kustannustoimittajansa, joka ei osaa unohtaa. Muistipoliisi on eleetön ja voimakas kertomus siitä, mitä unohtaminen tekee ihmisyydelle. Maailmanmenestykseen noussut japanilainen dystopia on ajaton kertomus vallasta, ihmisyydestä ja muistojen merkityksestä.

Emily Henry: Täydellinen päivä

January kirjoittaa romanttisia bestsellereitä, Augustus puolestaan korkeakirjallisuutta. January antaa tarinoilleen onnellisen lopun, Augustus tappaa kaikki hahmonsa. He ovat toistensa vastakohtia, joita yhdistävät vain tyhjän paperin kammo ja naapuritalot järven rannalla. Eräänä iltana parivaljakko kehittää pirullisen haasteen: Augustus viettää kesän kirjoittamalla naistenviihdettä ja January kirjoittaa korkeakirjallisen mestariteoksen. Molemmat saavat kirjoitettua kirjan, eikä kukaan rakastu. Koska sehän olisi todellinen klisee, eikö?





Nuorille:

Anniina Mikama: Myrrys

Myrrys on vanhaa suomen kieltä ja tarkoittaa tietäjää. Taikuri ja taskuvaras -trilogian tekijän vetävä historiallinen seikkailuromaani, jossa on mukana ripaus muinaista magiaa. 15-vuotias orpo Niilo elää kovissa oloissa Kivihalmeen talon kasvattina. Hän ei muista omaa menneisyyttään, mutta siihen liittyy jotakin, mistä ei puhuta. Kun talossa tarvitaan tietäjän apua, ottaa mahtava myrrys palkkioksi avustaan Niilon rengikseen ja päättää perehdyttää hänet parantamisen ja tuonpuoleisen taikuuden saloihin. Elämä korpimetsän armoilla kasvattaa Niilosta vahvan ja rohkean ja hän löytää omat voimansa. Monien seikkailujen ja käänteiden kautta vaietut salaisuudet paljastuvat ja Niilo nousee vastustamaan heitä, jotka ovat tehneet hänelle vääryyttä.

Riina Mattila: Silmät avatessa on edelleen pimeää

Vilja ja Joel ovat erottamattomia. Kun parhaan ystävän mieli muuttuu yhä useammin mustaksi ja vuoroin impulsiiviseksi ja arvaamattomaksi, varmistuu diagnoosiksi F31: kaksisuuntainen mielialahäiriö. Sairaus vie Joelin lopulta kokonaan. Viljan elämän on silti jatkuttava.

Mattila kirjoittaa nuortenromaanissaan rankasta aiheesta sievistelemättä ja koskettavasti. Teksti tulee iholle ja ravistelee, mutta tarjoaa myös samastumispintaa ja toivoa, josta ottaa kiinni.

Mikko With: Saakelin satanen

Uuno asuu äitinsä ja pikkuveljensä kanssa pienellä Pyhäharjun paikkakunnalla. Keväällä hän lopettelee yhdeksättä luokkaa, etsii kesätöitä, välttelee kiusaajia ja uneksii tyttökaverista. Uunon elämä on tasaisen tylsää tai ihan paskaa, vähän päivästä riippuen.

Yllättäen Uuno tempautuu mukaan tapahtumasarjaan, josta ulospääsy tuntuu mahdottomalta. Lopulta ollaan siinä pisteessä, että Uunolla on kolme tuntia aikaa valmistella ja toteuttaa lähikaupan ryöstö yhdessä omaperäisen kaverinsa Heikkisen kanssa. Ja kaiken lisäksi hän joutuu olemaan samaan aikaan lapsenvahtina pikkuveljelleen.

'Kiskoin vanhan putkikassin vetoketjua kiinni. Kiväärin piippu sojotti edelleen ulkona. "Ei tämä mahdu mihinkään meidän laukuista. Perkele!" Vilkaisin kelloani. Kymmenen yli kahdeksan. Sale menisi kiinni vajaan kahden tunnin kuluttua.





Lapsille:

Deborah Marcero: Purkissa

Leevi on keräilijä, joka kätkee purkkeihin erilaisia asioita. Ihan tavallisia juttuja – niittyleinikkejä, sulkia ja sydämenmuotoisia kiviä. Mutta kun Leevi tapaa Elvin, he päättävät kerätä talteen jotain aivan muuta! Sateenkaaria, meren ääntä ja tuulta juuri ennen lumisadetta. Kurkistellessaan purkkeihin, he muistavat kaikki ihmeelliset asiat, joita ovat yhdessä nähneet ja kokeneet.

Eräänä päivänä Elvillä on kuitenkin uutisia: hänen perheensä muuttaa pois. Kuinka kaksi kaverusta voivat luoda uusia muistoja ja jatkaa ystävyyttään niin kaukana toisistaan?

Purkissa on kauniisti kuvitettu ja hurmaavasti kirjoitettu kirja, joka kertoo muistojen voimasta ja ystävyyden ihmeistä.

Anna James: Tilly & Aikamatkaajat

Yksitoistavuotias Tilly on asunut isovanhempiensa kirjakaupan yläpuolella siitä lähtien, kun hänen äitinsä katosi mystisesti pian Tillyn syntymän jälkeen.

Kun Tillyn suosikkihahmot Vihervaaran Anna ja Ihmemaan Liisa ilmestyvät kauppaan, Tillyn rakastamat kirjaseikkailut alkavat maistua todelta. Hän seuraa Annaa ja Liisaa jännittäviin maailmoihin ja oppii kyvyn kulkea kirjaan kuin kirjaan. Tillyn uusi taito saattaa olla hyödyksi, kun hän yrittää ratkaista vuosia vanhan mysteerin. Mitä tapahtui hänen äidilleen? Vaara vaanii kuitenkin jo seuraavalla sivulla...

Joona Leppälä: ZoneVD kiehtovan tiedon jäljillä

Miltä avaruus haisee? Voiko ihmisestä tulla kuolematon? ZoneVD selvittää! Suosittu, tiedonjanoinen tubettaja etsii vastauksia maailmankaikkeuden kiehtovimpiin kysymyksiin.

Jo vuodesta 2008 videoillaan inspiroinut tubettaja ZoneVD eli Joona Leppälä vie sinut seikkailulle mielenkiintoisiin mysteereihin. Onko tarunhohtoinen Atlantis totta vai tarua? Voiko mammutin kloonata takaisin eläväksi? ZoneVD etsii taatun hauskalla tyylillään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat jo kauan kiinnostaneet ihmisiä. Kirjasta välittyy kirjoittajan aito uteliaisuus esimerkiksi historiaa, avaruutta ja pelejä kohtaan. Uuden oppiminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa!