Ruokapöytä on talon sydän, keskellä kaikkea. Kuva: Tero Talvio

Avokeittiötä suunnitellessa oli tärkeää, ettei yhdessäolo ystävien ja perheen kanssa katkea seinään. Kuva: Tero Talvio

Asuntomessuille rakentuva talo on Lampelan nelihenkiselle perheelle ensimmäinen, jonka rakentamisessa he ovat olleet alusta asti mukana. Vaikka talo tuleekin avaimet käteen -pakettina, siinä on silti ollut koko joukko ratkaisuja, jotka on pitänyt miettiä ihan itse, kuten pintamateriaalit tai huonekorkeus.

Oma kädenjälki näkyy siinä, että huonekorkeus on tavallista suurempi, ja tunnelma on haluttu sellaiseksi, että talo tuntuu omalta. Toteutuksessa on vahvasti ollut mukana sisustussuunnittelija.