Kulttuurieliitin vastine realityohjelmille. Narsistista napanöyhdän kaivelua. Influensserirealismia. Ei missään nimessä oikeaa kirjallisuutta. Autofiktio on nykykirjallisuuden lajeista kenties ristiriitaisin. On totuttu siihen, että kirjallisuus kuvaa keksittyjä maailmoja ja fiktiivisten hahmojen elämää imitoiden todellisuutta, mutta pysyen kuitenkin sopivasti keksityn, ei-todellisen rajoissa. Autofiktio kuitenkin rikkoo nämä rajat tavalla, joka sotii kaunokirjallisuuden periaatteita vastaan. Kuinka jokin voi edes olla fiktiota, jos se on silti samaan aikaan totta?

Ensin tuli Karl Ove Knausgård mammuttimaisine Taisteluni-kirjasarjoineen. Yhden ihmisen elämänkaaren tuskallisen yksityiskohtainen läpikäynti ei ole kirjallisuudessa mitään uutta, mutta kovin epätavallista oli se, että teosten tapahtumat olivat tapahtuneet kirjailijan omassa elämässä.