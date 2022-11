Elämäkerta

Maria Jyrkäs, Mr. Lordi: Lordiary. Tammi 2022.

Enemmän on enemmän. Rovaniemeläisen Tomi Putaansuun johtaman Lordi-yhtyeen tarinassa toistuu sama ajatus kuin jo uran alussa eteen tullut periaate: sanonta vähemmän on enemmän ei pidä paikkansa, vaan enemmän on enemmän on aina parempi. Kenestäpä muusikosta tai bändistä ei nykyään olisi kirjoitettu tiiliskivielämäkertaa. Harvasta kuitenkaan yli 800-sivuista järkälettä.