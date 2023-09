Tammen Keltainen kirjasto julkaisi viime vuonna uusintapainoksen Ágota Kristófin alkujaan 1980-luvulla suomennetusta romaanista Iso vihko. Vaikka kyse on romaanitrilogian avauksesta, ei Iso vihko aiemmin saanut suomeksi jatkoa. Nyt Tammi paikkaa tilanteen julkaisemalla myös loput kaksi romaania. Toinen osa Todiste on ilmestynyt, ja trilogia saa päätöksensä jo tänä syksynä.

Kokonaisuuden saattamista suomeksi on syytä kiitellä, sillä Kristóf (1935–2011) on omaperäinen lisä eurooppalaisen kirjallisuuden kartalle. Unkarissa syntynyt Kristóf pakeni kansannousun aikaan Sveitsiin, missä hän omaksui ranskan uudeksi kielekseen. Ranskaksi hän kirjoitti myös teoksensa.

En tiedä, johtuuko trilogian äärimmäisen pelkistetty kieli osittain siitä, ettei Kristóf operoi äidinkielellään, mutta joka tapauksessa se toimii erinomaisesti tyylillisenä valintana.

Aiempi osa Iso vihko on suorastaan hätkähdyttävä teos kaksospojista, jotka siirretään sodan jaloista häijyn isoäitinsä hoteisiin. Siellä nämä kehittävät oman julmankäytännöllisen moraalinsa. Pojat elävät täysin symbioottisessa suhteessa, kerronta käyttää "me"-pronominia, mutta he toimivat kuin yksi henkilö.

Todiste jatkaa suoraan siitä mihin Iso vihko jäi. Ensimmäistä kertaa kuulemme poikien nimet, sillä nyt veljekset ovat erillään. Claus on paennut rajan yli (länteen) ja Lucas jäänyt sijoilleen totalitaariseen kotimaahansa (kommunistiseen Itä-Eurooppaan).

Nyt seuraamme ainoastaan Lucasin elämää. Ratkaisu tavanomaistaa jonkin verran Todistetta edeltäjäänsä nähden, vaikka muuten Kristófin kerronta on ennallaan. Se on behavioristista: teksti kuvaa henkilöiden havainnoitavaa toimintaa, ei heidän sisäistä elämäänsä, elleivät he itse siitä kerro.

Ero veljestä ajaa Lucasin ensin kriisiin.