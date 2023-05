Lohdullisia uutisia kaikille meille, jotka jatkuvasti käymme päänsisäisiä keskusteluja elävien ja kuolleiden, entisten ja nykyisten kanssaihmistemme kanssa! Niitä käy nimittäin myös minäkertoja vuonna 2022 August-palkitun Ia Genbergin (s. 1967) romaanissaYksityiskohdat, ja kulkee silti terveiden kirjoissa.

Tai kulkee ja kulkee. Tarkalleen ottaen kypsään keski-ikään ehättänyt minäkertoja makaa kuumeen kourissa ja Paul Austerin New York -trilogian motivoimana lennähtää mielenmatkalle kadottamiensa ihmisten luokse. Samalla hän matkaa itseensä.

Minäkertojalle minuus rakentuu jäljistä, jotka hänen kohtaamansa ihmiset ovat häneen jättäneet. Kokemukset ovat muovanneet ruotsalaisnaista, mutta muutamat erityiset ihmiset suorastaan painaneet häneen lähtemättömän leimansa.

Menneisyys ei päästä naista otteestaan, eikä hän itsekään osaa päästää irti ihmisistä. Melkeinpä ydinoivalluksenaan hän ymmärtää, että pitää tiukasti kiinni niistä, jotka ovat lähteneet hänen luotaan ja kadonneet oman elämänsä pyörremyrskyihin.

Nainen ei ota ohjaksia omassa elämässään, vaan keskeyttää kursseja, lopettaa kirjoittamisen ja tekee leipänsä eteen vähän sitä sun tätä. Oman keskeneräisyyden, väliaikaisuuden ja tahdottomuuden vastapainoksi Paul Austermainen kohtalo yhyttää hänen tielleen persoonallisia ja ainakin näennäisen vahvatahtoisia ihmisiä.

Nämä ihmiset, Johanna, Niki, Alejandro ja Birgitte, ensisijaisesti vain tapahtuvat minäkertojalle, ja heidän mukaansa hän jonkin aikaa asettelee omia askelmerkkejään ja muokkaa elämäntapaansa ja mieltymyksiään. Yksi toisensa jälkeen nämä päähenkilöt poistuvat minäkertojan heille rakentamalta podium-paikalta, joka jää taas odottamaan uutta suunnannäyttäjää.

Kohtaamisten karikoista kohoaa turvallisena majakkana jatkumoa edustava Sally-ystävä, jonka luona nainen yhä uudelleen kokoaa itsensä. He ovat tehneet molemminpuolisen sopimuksen suojella toisiaan ja olisivat toistensa lempivalinta autiolle saarelle.

Genberg on koostanut neljännen teoksensa neljästä esseetyylisestä luvusta, jotka hän on nimennyt niiden päähenkilöiden mukaan. Suomentaja Jaana Nikula on vanginnut suomennokseen Genbergin vivahteikkaan herkän kielen.

Minäkertojan elämän halki syöksähtää ensiksi Johanna, jonka kanssa hän aloittaa kiihkeän suhteen 27-vuotiaana 1990-luvun puolivälissä. Päämäärätietoisesta Johannasta kuumetta poteva nainen siirtyy muistelemaan ystävyyssuhdettaan alati valehtelevaan ja räiskyvään Nikiin, jonka rappioromanttisessa asunnossa luettiin Birgitta Trotzigia.

Alejandron kanssa nainen vuosituhannen vaihteen jälkeen oppii, että ihminen on aivan hullu ja viettiensä vietävissä. Järki eikä tieto paljon päätä pakota, kun romaanin nimeksikin valitut tärkeämmät yksityiskohdat vievät naista kuin pässiparkaa narussa.

Minäkertojan elämä soljuu tärkeiden ihmisten halki ja palaa lopussa heistä ehkä merkittävimpään, Birgitte-äitiin, joka hauraudestaan huolimatta rakensi perustuksen naisen minuudelle.

Genberg on hionut oivaltavasta romaanistaan kirkkaan timantin.